La publicación de los protocolos sanitarios, luego de que se diera luz verde para la reapertura de los cines ha generado posiciones encontradas. Por un lado, la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) ha señalado que de acuerdo al documento el aforo no sería realmente de 40% sino de 25% y que si a ello se le suma la la prohibición de la venta de alimentos y bebidas se haría inviable la operación de la industria. Mientras que Produce se reafirma en su posición y, como señaló esta mañana el ministro José Luis Chicoma, esas medidas fueron tomadas considerando las recomendaciones de los miembros de la comisión reactivadora, que indicó que el consumo de alimentos podría ser un factor de riesgo.

En medio de esta controversia, conversamos con Diana López Chiu, representante de Anasaci y gerenta de márketing de Cinemark, quien sostiene que operar en estas condiciones definitivamente no permitirá cubrir los costos operativos de los cines.

“El modelo de negocio de los cines no es sostenible únicamente con la venta de entradas. Las entradas están afectas a casi un 30% de impuestos (18% de IGV y 10% de Imp. Municipal de actividades no deportivas). Sumado a eso, se le paga el 50% al distribuidor de la película por concepto de derechos de autor. Y con el remanente es imposible cubrir la operación y experiencia de un cine: planillas, alquileres, mantenimientos, equipos, servicio, etc. Esta industria es únicamente sostenible con la suma de ambas unidades de negocio: la venta de entradas y la venta de alimentos y bebidas”, explica a Día1.

La ejecutiva remarca que las bebidas y los alimentos componen una parte relevante de los ingresos, cuyo valor varía de acuerdo a cada cadena. En el caso de Cineplanet, por ejemplo, según sus estados financieros, la confitería representó el 40,9% de los ingresos totales de la cadena en el 2019.

Revisando el protocolo publicado el miércoles pasado, en efecto, se señala que no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en las salas cinematográficas (punto 7.1.12 del documento), pero no precisa si se prohíbe o no la venta. Asimismo más adelante, en el punto 7.1.25, se indica que se incentivará el uso de medios digitales para la compra de entradas, alimentos y bebidas. ¿Hay un vacío?

Al respecto, desde Produce explican a Día1 que han mantenido la indicación de venta porque si bien por el momento no se ha habilitado el consumo de alimentos y bebidas dentro de las salas de los cines, van a continuar en permanente evaluación de los indicadores epidemiológicos que reciban del Minsa, así como de sus recomendaciones sobre esta restricción, a fin de revisar la reanudación progresiva de actividades conexas, como el consumo en alimentos y bebidas en salas.

En este momento no se permite la venta ni el consumo de bebidas ni alimentos en los cines.

Aforos en discusión

De otro lado, López Chiu indica que en las condiciones que se incluyen en el protocolo referentes al aforo se presenta una contradicción. “Hay una inconsistencia entre lo aprobado por Produce (40% de aforo) y los lineamientos del protocolo (2 metros dentro de sala que nos da un 25% de aforo). Por eso también estamos pidiendo se revise nuevamente el aforo ya que nosotros hemos demostrado que con un 50% podemos cumplir una sana distancia y una experiencia segura”, agrega.

¿Cómo funcionaría al 50%? ¿es seguro? Desde Anasaci indican que se bloquearían dos butacas de forma lateral y una butaca de forma frontal, de modo que en ningún caso un espectador tendría a una persona en la butaca del frente, ni en la butaca de atrás ni a dos butacas de su asiento a los lados. Este diseño de sala tendría el 1.5mts de distancia.

Según comenta la ejecutiva, como gremio están en conversaciones con Produce para que ellos puedan reevaluar las medidas de acuerdo a lo que han conversado. No obstante, si no hubiera cambios “lamentablemente no podríamos reabrir bajo estos términos, necesitamos que se habilite el aforo al 50% y la venta de alimentos y bebidas”.

En tanto, desde Produce indicaron a este Diario que con el protocolo como está hasta el momento, con un aforo al 40%, serán 104 cines ( con más de 640 pantallas) , las que podrían volver a operar. Y, con ello, se dará la oportunidad “para la reincorporación progresiva de los más de 65 mil puestos de trabajo que fueron afectados en estos meses de cierre, por la pandemia”, destacan desde el ministerio.

Si bien todavía hay temas por definir en la reapertura de este sector, en el marco de la fase 4 de la reactivación económica, Produce indica que los empresarios de cines ya se han venido preparando desde hace algún tiempo en la adecuación de sus instalaciones para este momento, con espacios más amplios, señaléticas, mantenimientos de sistemas de aire, entre otras medidas de prevención. Por lo que, solo se espera que las empresas elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”, el mismo que deberá ser aprobarlo con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Una vez lo tengan listo, la empresa lo deberá ingresa al MINSA. Con ello, ya estarían listos para abrir sus puertas, esperamos que en los próximos días”, agregan.

DATOS:

- La taquilla de cine tuvo años de importante crecimiento. En el 2019, la taquilla alcanzó los S/463,1 millones, según Apoyo & Asociados.

- En la ultima década, el cine pasó de vender 24 millones a 50 millones de tickets por año.

