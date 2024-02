“Los resultados del 2023 fueron óptimos. Evidentemente no llegamos todavía a los números prepandemia, pero lo importantes es que en una coyuntura de crisis social e inseguridad, el segmento de lujo se reactivó y va en aumento”, explica Ricardo Acosta, presidente de Apavit.

El año pasado el turista de lujo peruano optó por dos destinos principalmente: Italia y África. El primero se debe a la gran cantidad de monumentos culturales, así como sus opciones culinarias y paisajísiticas. Desde el Perú, el viajero elige la opción de vuelo ‘business class’ y ya en el país opta por hospedarse en hoteles de cinco estrellas, destacando las opciones ecosostenibles en las costas sureñas. Además, destaca la siempre artística Florencia y los canales de Venecia.

Venecia es uno de los destinos preferidos para el turista de lujo peruano en Italia. (Foto: agencias)

En el caso de países africanos se opta más por Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Se destaca el primero de ellos debido a las opciones de ecoturismo, ya que en los últimos años se abrieron hoteles y resorts vecinos al Océano Atlántico.

Una de las piscinas del hotel Be Live Collection Saidia, al norte de Marruecos. (Foto: AFP)

Además de las opciones de viaje, los turistas peruanos destacan la atención continua de las agencias que contratan para estas experiencias.

“Los clientes buscan un servicio integral. Son personas que no tienen tiempo para invertir en los destinos de viaje o sus reservas. Buscan una agencia que les dé seguridad sobre cuál o cuáles van a ser sus hoteles. Como agencia les proponemos la opción que más les conviene en servicio y logística”, explica Natalia Ordoñez, fundadora de la agencia de viajes de lujo Be Part Of The Journey.

Resultados

Según Ordoñez, su agencia tuvo un impulso importante en ventas el año pasado, llegando a superar sus resultados del 2019 en 30%. En el 2022 sus ingresos se ubicaron todavía un 20% debajo de la etapa prepandemia.

“Lo clave es la condición del mercado. Un viaje no es una necesidad, sino una compra impulsiva. Luego de la pandemia, los clientes optan por compras que los hacen felices y ahí la agencia les ofrece el servicio sencillo y óptimo para que tomen la decisión”, indica.

El 75% de clientes de la empresa son peruanos que viven en el Perú. El resto se reparte entre peruanos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y clientes de otras nacionalidades. El incremento de la demanda también implica que la agencia invierta en potenciar a su equipo de trabajo.

“En 2023 duplicamos nuestro equipo de trabajo. Luego invertimos en un software de organización interna para agilizar procesos. El hecho de tener una oficina en Estados Unidos nos abrió puertas para tener mejores proveedores”, señala.

Datos