Lo primero que toca saber en cuanto al vuelo de carga que traerá desde China el primer millón de vacunas de Sinopharm al Perú, es que su itinerario en este momento no es sencillo. Y este no es un problema sólo de nuestro país, es una complicación que está afectando la distribución de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo.

Como ha explicado a Día1 Antonio Pratto, CEO de Fission Lab y miembro del Comando Vacuna, es tal la demanda por estas dosis en todo el globo, que ya ha provocado algunos enfrentamientos. Entre la Unión Europea y el laboratorio AstraZeneca, por ejemplo. Como se recuerda, el bloque, que representa a 27 países del Viejo Continente, ha amenazado con demandar a la farmacéutica por incumplir con el calendario de entregas que acordaron.

Hasta el momento, según Pratto, hay 12 mil millones de vacunas comprometidas a escala mundial y 8 mil ya incluso están pagadas, aún cuando una buena parte ni siquiera ha sido producida.

EL MISMO HOLDING PERO SIN KLM

Es en ese contexto que partirá el vuelo de Air France desde Beijing rumbo a Lima este 13 de febrero, según lo detallado por el presidente Francisco Sagasti. En este punto es importante aclarar dos cosas. Lo primero es que Air France es parte del mismo holding (grupo) al que pertenece KLM, la línea aérea que inicialmente iba a traer las dosis de Sinopharm. El cambio de transportador aéreo, entonces, no representa mayor problema, como ha indicado el grupo empresarial a través de la Embajada de los Países Bajos en el Perú.

Si las cosas son así, ¿qué está retrasando el envío? Recordemos que el Gobierno lo anunció primero para enero, luego para el 9 de febrero, y ahora que el embarque se realizaría el 13. La respuesta a las postergaciones tiene que ver con el segundo aspecto a aclarar respecto al holding a cargo de nuestras preciadas vacunas.

Sucede que, si bien es cierto que KLM y Air France son parte del mismo grupo, lo irrefutable es que este ya no puede utilizar a la primera de sus aerolíneas, pues tiene suspendidos sus vuelos con China, como ha confirmado a Día1 Catalina Vergara, gerenta de Comunicaciones del holding para los Países Andinos y Centroamérica. Un problema logístico adicional es que Ámsterdam, el principal ‘hub’ de KLM en Europa, está inoperativo, pues los Países Bajos mantienen a la fecha sus fronteras cerradas.

El primer lote de vacunas de Sinopharm debe contener un millón de dosis. El Perú y el laboratorio chino han cerrado un acuerdo para recibir 38 millones en total. (Foto: AFP).

Ambos problemas no sólo afectan al grupo que conforman KLM y Air France, como ha explicado el medio especializado en el mercado aéreo InsideFlyer.com (uno de los más importantes de este sector a nivel global). Pasa que, sin contar con KLM justo ahora, se hace más complejo el traslado de vacunas no sólo para el Perú, sino para toda Centroamérica y Sudamérica.

“Muchas vacunas de fabricación rusa, india y china se transportan a través del Aeropuerto de Schiphol (Ámsterdam) también a países como Chile, Colombia, Surinam, Brasil y Argentina”, comenta InsideFlyer.com.

Como entenderá el lector, encontrar, en este contexto, un espacio para armar una ruta entre Beijing y Lima –ahora vía París- es todo un reto.

El factor logístico

Pero, además de las dificultades para encontrar el vuelo en la fecha deseada, hay otro factor que debemos tomar en cuenta. Recordemos que el jueves la embajada de los Países Bajos en Perú indicó que Air France KLM Martinair Cargo “entregará las vacunas de COVID-19 en Lima de la manera más segura y fiable tan pronto como estén disponibles en su punto de embarque”.

Ante ello vale cuestionarse, ¿por qué aún no están en el punto de embarque? Aunque parezca que solo es colocar las vacunas en un avión, hay un proceso detrás que tiene plazos para el momento del embarque.

Desde DHL, el conglomerado logístico a cargo del traslado de las vacunas hacia nuestro país, explicaron a este Diario que para dar inicio a toda la operación de traslado de las vacunas debían recibir, por parte del laboratorio chino, la fecha exacta para ir a recoger las vacunas de sus almacenes.

Infografía: Jean Izquierdo.

Una vez con esa confirmación, el aparato logístico de DHL se activa para ejecutar el plan que trazaron en conjunto con todas las partes involucradas desde hace más de tres semanas.

La semana pasada, Ricardo Barrios, managing director de DHL Global Forwarding en el Perú, explicó a este Diario que una vez que Sinopharm les avise que las dosis ya pueden salir de sus almacenes, DHL coordinará la ubicación y el recojo de los contenedores de temperatura controlada (‘envirotainers’) para el traslado adecuado de las vacunas (de 2 °C a 8 °C). Estos siempre se utilizan para distintas cargas día a día, así que los deben poner a disposición para las dosis.

Luego, recogerán las vacunas (en los nueve contenedores que las traerán al país) y las llevarán al aeropuerto de Beijing. Pasar los trámites aeroportuarios y la espera en el terminal puede tomar 24 horas, para después embarcar en el vuelo más próximo.

El vuelo programado que no llega

La programación del vuelo es también parte de las acciones de DHL como encargado de la gestión logística para el traslado de la carga. Claro que no es un proceso sencillo si no se cuenta con una fecha exacta de recojo de la mercancía a transportar, dado que la empresa tendrá que programar vuelos y si la carga no está lista, se tiene que reprogramar. Con todas las complicaciones que eso implica en un contexto que explicamos en la primera parte de esta nota.

Hasta poco más de una semana atrás, aún en enero, trascendió que DHL manejaba un par de fechas de vuelos que saldrían de Beijing. Una de ellas era el 1 de febrero, alternativa que no fue posible porque las vacunas chinas aún debían terminar de pasar por algunos trámites para poder abandonar el país oriental.

Fuentes del holding Air France -KLM habían confirmado a Día1 que había una nueva fecha programada que llegaría al país con las vacunas de Sinopharm: este domingo 7 de febrero. Pero, dados los últimos anuncios, este vuelo tampoco podrá transportar nuestras vacunas. Si todo está listo en el Perú para recibirlas, los vuelos se programan y el plan logístico está trazado, ¿qué retrasa el embarque?

En mensaje a la Nación, el presidente Francisco Sagasti sostuvo que el 13 de febrero se embarcará el primer lote del millón de vacunas del laboratorio de Sinopharm, el cual será destinado al personal de salud que combate la pandemia. (Foto: AFP)

Según comentaron la titular del Gabinete y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, hace exactamente una semana, el lote debía ser revisado por el Instituto Nacional de Control de Drogas y Alimentos, y por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino antes de su envío al aeropuerto. Aún no hay información oficial de si estos trámites han sido finiquitados.

Es importante anotar que estos procesos en China son diferentes a lo que conocemos en el Perú. Son trámites que toman su tiempo (tanto para ingresar como para enviar productos considerados sensibles ) desde siempre, ya que pasa por la exhaustiva inspección de distintos departamentos. Según una fuente, esto sería aún más puntilloso cuando se trata de un proceso a ese nivel, que involucra a los gobiernos.

No es lo mismo que salga un producto de Aliexpress que unas vacunas contra el COVID-19, por poner un ejemplo.

Siendo tan rigurosos, en China es muy común que el proceso se atasque en alguno de esos departamentos por si hay observaciones o dudas por resolver respecto al envío, que deberán ser absueltos para continuar el proceso, nos explica nuestra fuente.

A pesar de ello, se sabe que las vacunas tienen prioridad y avanzarían por un “canal exprés”. Aun así no habría sido posible que dieran un día exacto desde el principio sino una fecha aproximada.

De otro lado, la proximidad del feriado del año nuevo chino (del 12 al 17 de febrero), que suele paralizar al país, pudo influenciar también en que algunos trámites se dilaten un poco. No obstante, por esos días de festividad habrían excepciones para los envíos vinculados a la pandemia.