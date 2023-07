Si bien la población ocupada en Lima Metropolitana alcanzó los 5′215.500 personas, la población con empleo adecuado disminuyó en 4,7% respecto al 2019 (149.300 personas), según el reporte.

Asimismo, en el trimestre móvil abril - mayo - junio, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 6,6%, 0,2 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del 2022 (6,8%), por lo que se estima que 365.700 personas buscaron empleo en Lima Metropolitana.

Respecto al mismo trimestre móvil del 2019, esta tasa de desempleo creció 0,3% puntos porcentuales.

Tanto Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, como Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult, anotaron que estos resultados responden, principalmente, a la desaceleración de la economía.

Castilla explicó que sectores que son altamento intensivos como mano de obra como el de la Construcción se han contraído en más de 10% en los primeros cuatro meses del año, por lo que estimó que el empleo no se recuperaría o seguiría creciendo muy bajo, en tanto la economía no se reactive a una mayor velocidad.

Por otro lado, pese a que el sector Servicios sigue creciendo, anotó que tiene demanda por trabajadores con niveles de habilidades básicas y no es mano de obra altamente calificada, lo que abona a que el subempleo siga en aumento.

El reporte también señaló que, en el trimestre móvil de análisis, el 50,7% de los trabajadores con empleo adecuado labora en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 13% en empresas de 11 a 50 trabajadores y el 36,3% en empresas de 51 a más trabajadores.

Foinquinos explicó que, luego de la pandemia, se observó una precarización del trabajo y se perdieron empleos de calidad principalmente en empresas de 11 a más trabajadores. Con ello, los trabajadores transitaron hacia empresas de 1 a 10 trabajadores.

Así, detalló que las altas tasas en el empleo en empresas de 11 a más trabajadores se explica porque aún se encuentran en recuperación, no alcanzan los niveles máximos que se vieron antes de la llegada de la pandemia. En el caso de empresas de 1 a 10 trabajadores, que explican más del 60% del empleo, han visto una caída producto de las malas condiciones económicas en los últimos meses, añadió.

Finalmente, Castilla observó que el empleo formal no se llega a recuperar porque la inversión privada no crece, se contrae y eso genera que no se genere trabajo formal en el país.

“Estamos en un franco retroceso porque la economía no crece y esta evolución del mercado de trabajo más una inflación persistente probablemente haga que este año, nuevamente, la pobreza crezca y vuelva a ubicarse alrededor del 27% a 30%”, afirmó.