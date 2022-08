—¿Con qué objetivo nace el premio Startup 4 Perú?

El premio nace con la iniciativa de ser el premio más grande del Perú para una start-up, para consolidarla en el mercado peruano y que, a través de los medios de comunicación organizadores, pueda ser reconocida esta start-up. La lógica es que el premio pueda tener objetivos particulares. La promoción de la inversión y visibilizar la importancia de lo que genera la innovación hoy en día: desarrollo sostenible, inclusión y competitividad a nivel global.

—¿Qué diferencia a una start-up de cualquier otra empresa?

No tenemos un concepto puntual. Distintos países determinan, en función de sus regulaciones, un concepto. Sin embargo, todas aglomeran más o menos las mismas terminologías. Lo que se busca es que sea un emprendimiento dinámico y de alto impacto. Todo esto bajo un modelo de negocio innovador. Sin innovación, no existe nada de lo que te he mencionado.

"Hemos entrado tarde a esta industria. Somos un ecosistema aún joven. Sin embargo, lo interesante es que cada vez estamos teniendo mejor masa crítica de start-ups en el Perú"

—Entendería que, además de todo ello, debe garantizar un crecimiento y ser rentable.

Sí. Se sostiene que una start-up debe tener entre un 20% y 40% mensual de crecimiento. Hace tres años, hablábamos en la industria peruana de start-up de un crecimiento de 40% anual. Como ves, hoy se exige más. La escalabilidad también es clave, necesitas crecer a pasos agigantados para lograr tus objetivos. En algún momento, el país te va a limitar. Por eso la escalabilidad trae consigo una visión global o, cuando menos, regional.

—¿Y qué es lo que atrae a los inversionistas a apostar por una start-up?

El inversionista va a correr un riesgo importante a la hora de adquirir o de invertir en una start-up. De diez start-ups que nacen en un año, al año o al año y medio, mueren ocho. El tema es que ellos invierten con ese riesgo para poder tener justamente un retorno atractivo. Y está relacionado con la innovación disruptiva. Por ejemplo, el caso de Netflix con Blockbuster. Eso es una forma de generar disrupción en el mercado.

—¿Cuáles son las etapas que normalmente enfrenta una start-up desde su concepción?

Por un lado, está el ciclo de vida; y por otro, el tipo de inversión o la etapa de inversión en la que está la start-up. Ambos suelen estar más o menos en la misma línea. Inicias enamorándote del problema. Una vez que lo defines, buscan encontrar mercado. ¿A quién le afecta este problema? ¿A cuántas personas? ¿Qué tipo de segmentos? Todo esto empieza a llevarte a la fase de incubación. Después, pasas a una etapa de aceleración, donde tienes un prototipo que tienes que validar en el mercado. Luego de esta etapa, ya estás buscando socios estratégicos y alianzas. La llamamos etapa de ‘growth’. Luego, por supuesto, viene la gran etapa de éxito. Ya están buscando la salida, que una gran corporación se interese en mi producto.

"En tiempos de crisis donde surgen mejores oportunidades para la innovación, muchas industrias se están viendo afectadas por la coyuntura y el capital no va a ser ajeno a ello"

—¿Cuánto tiempo toma todo este proceso?

Normalmente, estamos hablando de cerca de dos a tres años.

—¿Qué tanto ha avanzado la industria de start-up en el Perú?

Hemos entrado tarde a esta industria. Somos un ecosistema aún joven. Sin embargo, lo interesante es que cada vez estamos teniendo mejor masa crítica de start-ups en el Perú y por eso hoy corresponde poder tener algo que realmente democratice la industria y no que sea solo un pequeño sector que esté trabajando en ella. Tenemos una inversión de cerca de US$124 millones invertidos en el Perú en el 2021.

—¿Tendría consecuencias sobre ese avance la coyuntura global y también local?

En tiempos de crisis donde surgen mejores oportunidades para la innovación, muchas industrias se están viendo afectadas por la coyuntura y el capital no va a ser ajeno a ello. Si uno invertía antes en una start-up con un excedente, hoy eso ya no va a haber. Sin embargo, eso tiene una gran oportunidad. Primero, que vamos a depurar un poquito mejor la masa crítica de start-ups que estamos creando. Habrá muchas que mueran con más rapidez, pero también habrá otras que se consolidarán con mayor velocidad y financiamiento también.

—¿Hasta cuándo se puede postular al premio Startups 4 Perú?

El premio está orientado, por supuesto, a todas las start-ups del país e incluso a emprendedores peruanos que no están en el país. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de setiembre.