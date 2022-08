Por ello, aseveró que espera que sea la última reducción de impuestos que apruebe el Ejecutivo sin que él, como titular del MEF, esté de acuerdo.

“No creo que haya más [medidas que se aprueben de ese estilo], porque definitivamente si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo, obviamente, no tendría sentido que me quede en la posición [como ministro de Economía]”, dijo.

Burneo argumentó que su desacuerdo sobre la norma promulgada por el Ejecutivo obedece a que pasó por alto las respectivas condiciones, metas e indicadores que van de la mano con el beneficio tributario.

Por ello, dijo que, a través del reglamento de la ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscará acercarse a la situación menos mala que podría ocasionar su aplicación.

El ministro subrayó que, en adelante, la norma será que toda iniciativa vinculada al ámbito económico y tributario pasará primero por el MEF, para que el Ejecutivo sea consciente del costo económico que implica.

El titular del MEF manifestó que no está de acuerdo con más exoneraciones o reducciones tributarias ad hoc. “Creo que estas cosas se discuten en un contexto más amplio”, comentó.

Plantea medidas

En otro momento, Burneo aseguró que es muy optimista sobre la recuperación que tendrá la confianza empresarial, el consumo y la inversión privada, debido a un conjunto de medidas y mensajes que su cartera planteará y cumplirá con ejecutar.

Entre estas acciones, Burneo afirmó que el MEF evaluará las normas aprobadas por el Ejecutivo en materia de tercerización laboral, así como de negociación colectiva. “Eso [las normas laborales en mención] está en evaluación. Solo tengo aquí tres semanas, pero van a ver resultados de esta evaluación”, aseveró.

Asimismo, en la misma línea de brindar confianza al sector empresarial, el funcionario descartó aumentar las tasas impositivas tanto a las personas como empresas.

En el caso del sector minero, refirió que un impuesto a las sobreganancias se justificaría en una situación en que las empresas son favorecidas por la subida de los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, indicó que no estamos en ese contexto.

“Mal haríamos en plantear un plan de reactivación económica y cambiar [subir] las tasas impositivas. Hacerlo sería de locos, sobre todo si estoy hablando de confianza”, manifestó.

Burneo agregó que, en las próximas semanas, el Ejecutivo anunciará un conjunto de medidas concretas que ayudarán a reactivar la economía, cuyos resultados se apreciarán tanto en este como el próximo año.

Así, dio a conocer las proyecciones sobre la economía para este y los siguientes cuatro años en el Marco Macroeconómico Multianual.

El funcionario sostuvo que prevé que la economía peruana crecería en este año 3,3% y 3,5% en el 2023.

Gasto privado

Por el lado del gasto privado, Burneo sostuvo que las medidas para reactivar la economía están asociadas a facilitar, fortalecer y destrabar inversiones de infraestructura a través de la simplificación de procesos.

Sobre estas inversiones, el marco macroeconómico destaca la ejecución de grandes proyectos como el Terminal Portuario de Chancay, Majes Siguas II, Terminal Portuario Muelle Sur, Línea 2 del Metro de Lima y ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.

También, formarán parte del impulso del gasto privado las medidas de subsidio temporal para la población vulnerable.

Por el lado del gasto público, sostuvo que las medidas se enfocarán en ampliar el financiamiento a proyectos de rápido impacto, mayores recursos para inversiones en zonas rezagadas y reactivación de obras paralizadas. Además, de intensificar las asistencias técnicas y el acompañamiento para mejorar el desempeño de la gestión de proyectos en las entidades públicas.

El MEF, asimismo, evaluará el desempeño de sus funcionarios para destrabar proyectos en las regiones.

Burneo refirió que aumentar el gasto corriente no sería algo necesariamente malo, debido a que esto servirá para el mantenimiento de la infraestructura.

Impacto

Para Víctor Fuentes, economista jefe del IPE, las expectativas empresariales se han deteriorado por los conflictos sociales y por leyes que hacen más rígido el mercado laboral. Además, dijo que esta regulación tiene impacto tanto en empresas grandes como pequeñas.

Por esta razón, indicó que es positivo que el ministro Burneo quiera dar orden a las propuestas que trascienden el ámbito meramente sectorial.

“Este es un mensaje positivo que sorprende y esperemos que puedan tener el apoyo del Gabinete”, mencionó.

Para el socio de Macroconsult Elmer Cuba, la confianza solo se ganaría con actos como derogar las trabas a la tercerización. Si esto no sucede, dijo, las expectativas seguirán negativas y ahogarán cualquier postura fiscal expansiva.

El economista sostuvo que las proyecciones del marco macroeconómico se usan para el presupuesto del 2023. Por ello, esperar un crecimiento alto implica asumir mayores ingresos tributarios. Si esto no ocurre, el déficit fiscal sería más elevado.

La presencia del sector público en CADE

Hasta el momento, el presidente Pedro Castillo no ha sido invitado a CADE Ejecutivos, organizado por la Asociación Empresarial IPAE, que se realizará del 8 al 10 de noviembre.

Ante ello, el ministro Kurt Burneo sostuvo que habría que consultar a los organizadores por qué el presidente no ha sido invitado. Instó al empresariado a escuchar a Castillo más allá de las discrepancias.

En tanto, la organización del CADE Ejecutivo 2022 señaló a este Diario que el programa oficial se conocerá todavía el 19 de setiembre.

Además… Más datos -El presupuesto público para el próximo año aumentaría en 4%, afirmó el ministro Kurt Burneo. -Las proyecciones del marco macroeconómico presentan ciertas diferencias respecto al que dejó el ministro Graham. Esta última versión no tuvo la opinión del Consejo Fiscal. -El ministro Burneo sostuvo que había previsto un crecimiento del 2,2% para la economía, debido a que tomó la información de los principales analistas y bancos que, incluso, proyectaban una menor expansión para este año.