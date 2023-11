Próximamente se iniciará la marcha blanca para la venta total de entradas a Machu Picchu a través de una plataforma digital única implementada por el Ministerio de Cultura (Mincul). Actualmente se venden 1.000 boletos de manera física al día, aproximadamente el 25% del total.

Según la ministra, Leslie Urteaga, la decisión se tomó principalmente para darle dinamismo a las ventas y para evitar una mala imagen de la maravilla del mundo por las largas colas de ingreso, las dificultades para poder adquirirlas o por la reventa.

“Se decidió en el 2022 tener 1.000 entradas de forma presencial. Sin embargo, tenemos que decir que eso ha traído algunas consecuencias, sobre todo para la imagen del país, para la buena disposición que tienen los visitantes de conseguir un boleto y posiblemente que se están quedado una, dos o hasta tres noches para conseguir un ticket”, señaló en RPP.

Cabe destacar que la cartera ya inició la marcha blanca para la venta de entradas al monumento arqueológico de Kuélap en la web tuboleto.cultura.pe/, que redirige a la página de Joinnus donde hasta el 1 de noviembre del 2023 se mostraban cuatro atracciones turísticas.

Reacciones

Según Juan Stoessel, CEO de Casa Andina y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, esta decisión iba a llegar tarde o temprano, pues es una tendencia mundial que la venta de accesos a grandes atractivos turísticos se hagan de manera digital.

“La idea es evitar la mala imagen, las colas, la reventa, poder realizar un trackeo de quienes compran, poder cancelar con anticipación. Hoy no se tiene eso con la ventanilla. Con la venta digital se tendrá seguro el acceso a Machu Picchu”, indicó.

En tanto, Sergio Rivas, gerente de operaciones de Costa del Sol y Director de Ahora Perú, resaltó que la medida ayudará al movimiento de turistas que van hacia el Valle Sagrado, ya que les da predictibilidad de horarios.

“Con la venta online les das a los turistas la posibilidad de ir a la segura. Habrá turistas que compren las entradas con un horario muy tempranero, entonces ellos se van a quedar a dormir en la ciudad el día anterior. Si se maneja adecuadamente la situación va a ser un impulso”, destacó.

Para Claudia Medina, vicepresidente de Aportur, la venta online del total de entradas “significa un paso al orden” porque da la posibilidad de planificar los viajes y elimina las cosas. Sin embargo, advirtió que no solo basta con la venta de entradas, sino también otras condiciones.

“No solo debe contemplar la venta, sino los aspectos vinculantes tales como el respeto de los horarios de ingreso, la imposibilidad de reventa y los controles en puerta para verificación de identidad”, manifestó.

En ese sentido, Rivas añadió que este solo es un primer paso para mejorar la situación del sector.

“En un mundo tan globalizado como este no puedes estar vendiendo entradas presenciales. Eso ya no existe. Pero este es el primer paso, todavía hay muchas otras acciones que para lograr que el Perú recupere sus turistas prepandemia. No podemos quedarnos a la cola de Sudamérica, teniendo una maravilla del mundo. Se tiene que trabajar en la seguridad, se tiene que ordenar los destinos y, en Machu Picchu, también se debería evaluar darle más opciones de llegada”, propuso.

Dato

El presidente del Congreso, Alejandro Soto cuestionó esta medida en su cuenta de Twitter. “El municipio distrital recauda el 10% de ese importe mediante ley. Sin embargo una empresa privada se beneficiará con el 4% del costo del boleto sin ley, sin licitación y sin beneficio al pueblo”, indicó.