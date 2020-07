Las exportaciones agropecuarias no tradicionales ascendieron a US$ 425 millones en mayo, una caída de 0,93% con respecto a mismo mes de 2019 (US$ 429 millones), informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Pese a ello, se observó un desempeño positivo en los despachos del año, pues la cifra fue mayor en 31,1% que la reportada en abril, destacando el aumento del volumen embarcado en 33,5%.

En mayo, destacó el mayor envío al exterior de paltas frescas con un incremento de 88,2% frente a abril, espárragos frescos en 187,5% y banano orgánico en 7,1%, entre otros productos.

En cuanto a los destinos, se observó un mayor dinamismo de la demanda en la Unión Europea (40,4%), Estados Unidos (65,7%) y Chile (26,7%).

Días atrás, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que entre enero y mayo del 2020 las exportaciones peruanas de fruta sumaron U$S 1.414 millones, cifra 11,6% mayor a la de similar periodo del 2019 (U$S 1.267 millones), marcando así un nuevo récord histórico para este periodo.

El objetivo del Perú es convertirse en uno de los diez principales exportadores mundiales de fruta y el tercero más importante de América Latina.

Actualmente nuestro país figura entre los 15 principales del mundo y el cuarto más importante de América Latina.

Sin embargo, las exportaciones peruanas en general sufrieron una caída del 25,8 % durante los primeros cinco meses de este año, afectadas por la menor demanda internacional, los menores precios y la disminución de la producción local ante el impacto del coronavirus (COVID-19).

En plena pandemia, las exportaciones totalizaron U$S 13.527 millones, aunque la caída más pronunciada fue de 46,2 % en mayo, cuando solo se exportaron productos por U$S 1.931 millones, según el Mincetur.

TE PUEDE INTERESAR