Conforme a los criterios de Saber más

El restablecimiento de las anclas de la política fiscal de Perú será importante para señalar de manera creíble el plan del gobierno para la reducción del déficit y la gestión de la deuda, dijo la agencia calificadora Fitch Ratings.

Fitch estima que la economía creció casi un 13% el año pasado, pero no espera que el crecimiento económico tan alto continúe entre 2022 y 2023, por lo que “existe una mayor responsabilidad de una política fiscal clara para la consolidación del déficit y la deuda”.

“Fitch no espera que el Gobierno regrese a un déficit del 1% del PBI en 2023. Se requerirá capital político adicional para reducir el déficit de manera sostenible por debajo del 2% del PBI, suponiendo un regreso a los niveles previos a la pandemia de gasto corriente financiero. En particular, el congreso no aprobó aumentos de impuestos a la minería, a través de los cuales el presidente Pedro Castillo buscó aumentar el espacio presupuestario. Los altos precios del cobre se consideran en los pronósticos fiscales”, refirió.

El Gobierno renunció a su regla fiscal desde 2020 para permitir un mayor gasto de emergencia para su respuesta a la pandemia del COVID-19. Desde entonces, los déficit han superado la regla de déficit ordinario del 1% del PBI, y la deuda pública ha aumentado hasta un 37,2% (el 2% del PBI refleja la reposición prevista por el gobierno de las reservas de activos líquidos).

“La estabilización de la deuda dependerá tanto de las prioridades fiscales como del ciclo económico. La confianza en la readhesión del gobierno peruano a sus anclas de política fiscal es un factor importante para el perfil crediticio soberano”, dijo.

La calificación de Perú fue degradada a ‘BBB’/Perspectiva Estable en octubre debido a la erosión del balance del gobierno, las débiles perspectivas de crecimiento económico en relación con sus pares calificados con ‘BBB’ durante 2022-2023, y la persistencia de desafíos de gobernabilidad y una cohesión política más débil.

“La administración aún tiene que establecer un nuevo ancla de deuda, y la ruta de reducción gradual del déficit trazada en el marco presupuestario de mediano plazo 2022-2025 no cumple con la regla fiscal”, sostuvo Fitch.

La firma aseguró que incluso con el déficit mejorado de 2021, una perspectiva económica a mediano plazo más suave y los factores políticos son riesgos para la perspectiva fiscal a mediano plazo.

“Las expectativas de ingresos del gobierno en su marco se basaron en supuestos de crecimiento económico real a un promedio de 4,3% para 2022-2025; esto está por encima del pronóstico actual de Fitch de 2,5% para 2022 y 2023, que está en línea con la encuesta del banco central a economistas privados. Aunque no es el pronóstico de referencia de Fitch, si la economía supera las expectativas del gobierno o aumentan las presiones políticas para un mayor gasto social, el crecimiento del gasto podría aumentar en 2023″, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Unos 18 mil metros cuadrados de las playas chalacas fueron contaminados después de que el último sábado se derramara petróleo en el terminal multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla. Conoce todos los detalles en este video.