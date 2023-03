Esta alza se da días después de la caída del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en Estados Unidos, así como el rescate financiero del First Republic Bank por parte de las grandes entidades bancarias, que realizaron depósitos por US$30.000 millones.

Esta previsión de 25 pbs. también se da en un mes de alta volatilidad, sostuvo Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research. Explicó que, previo a los problemas financieros de las entidades mencionadas, se esperaba una tasa terminal de 5,25%. La proyección se incrementó 5,50% después de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la FED, sobre la disposición de acelerar el ritmo en la alza de tasas de ser necesario. No obstante, la estimación volvió a lo esperado tras el colapso bancario.

En ello coincidió Luis Falen, jefe de Macroeconomía de Intéligo SAB, quien aseguró que las expectativas relacionadas al alza de la tasa ya se encontraban internalizadas por los mercados, recordando que, en el caso del Perú, el Banco Central de Reserva viene manteniendo el nivel de la tasa de interés de referencia por segundo mes consecutivo.

Al no haber un aumento mayor en la tasa de interés en Estados Unidos, agregó Perea, tampoco se espera que “eventualmente se frene” más la economía estadounidense, por lo que se mantendrían las proyecciones de crecimiento económico de dicho país.

Por su lado, Diego Camacho, economista internacional de Research de Credicorp Capital, apuntó a que esta decisión de la FED responde a un comportamiento más prudente por la situación de inestabilidad en el sector bancario estadounidense.

Justamente, Powell, en conferencia de prensa de este miércoles, señaló que los aumentos en la tasa de interés podrían no ser adecuado para enfrentar la inflación, siendo que se anticipan más políticas de firmeza. “Nuestro sistema bancario es sano, resiliente, con un fuerte capital y liquidez”, expresó. Agregó, que el contexto reciente conllevaría a que el crédito para las familias y los negocios sea más estricto.

Cabe mencionar que la FED, mediante comunicado, también señaló que considera apropiado “un fortalecimiento adicional para lograr una orientación de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para devolver la inflación al 2% en el tiempo”, con lo que se espera que se llegue a una tasa terminal pronto.

“Es demasiado pronto para determinar el alcance de estos efectos, y por tanto demasiado pronto para decir cómo debería responder la política monetaria”, sostuvo.

Incertidumbre

No obstante, Camacho también apuntó a las declaraciones de este miércoles de la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien señaló que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, en sus siglas en inglés) no considera dar un “seguro general” o un cheque en blanco para todos los depósitos bancarios.

Cabe recordar que el martes, Yellen había indicado que la intervención realizada por el gobierno estadounidense se dio para proteger el sistema bancario de dicho país, además de que las medidas adoptadas buscaban garantizar la seguridad de los ahorro de los depositantes y del sistema bancario.

En ese sentido, Camacho precisó que ello significa que aún hay temas por resolver en el sector bancario, a raíz de las declaraciones de Yellen.

“Tenemos claro que hay ruido, de que los bancos pequeños están bien o no, y tenemos información de que hay gente haciendo retiros desde los bancos pequeños hacia los bancos grandes. Si a un banco le quitan los depósitos, su capacidad de hacer crédito se reduce de manera drástica. Los bancos grandes han venido elevando los criterios para otorgar créditos. Es decir, son más renuentes a ser ‘ligeros’ en la colocación de créditos. Los bancos pequeños, por esta situación de los depósitos, no tienen el mismo espacio ni el mismo pulmón para seguir brindando financiamiento, y si no tenemos esos créditos pues el dinamismo de esa economía se ve afectado. Esto fue mencionado con mucha sutileza varias veces Powell en la rueda de prensa”, resaltó.

Justamente, el especialista de Credicorp Capital añadió que estas declaraciones llevaron a que los índices de renta variable cierren con pérdidas. Por otro lado, dijo, se registró una mayor demanda de activos libres de riesgo.

¿Qué se puede esperar para el futuro? Los especialistas consideraron que se puede contemplar una nueva alza en la tasa de interés de 25 pbs. por parte de la FED para su reunión de mayo y llegar a su tasa terminal. Perea sostuvo que en ese nivel se podría mantener durante el 2023. Recién, para el primer trimestre del 2024, se podría esperar una contracción en la tasa de interés.

Por su parte, Camacho precisó que Powell ha señalado que en el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED no se contempla disminuir la tasa de interés este año. “Sin embargo, eso está supeditado al desarrollo del sector real y del sector financiero. Hasta hace dos semanas, para la FED no había ningún problema en el sector financiero, hoy los tenemos”, indicó.