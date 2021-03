Conforme a los criterios de Saber más

Sus hijos pequeños fueron su motivación. La visión de negocio, su talento. Aunque distintas personas la observaban con extrañeza por ser una empresaria en el rubro de transportes –al pensar que era un negocio exclusivamente para hombres–, Alicia Varas, hoy gerenta general de Bagservis, resalta que sus ganas de salir adelante pesaron más frente a los distintos comentarios.

“Que una mujer lidere una empresa de transportes, en la actualidad, como que los hombres no lo superan mucho”, comenta.

Ante el asombro que despertó su trabajo dentro del rubro, muchos le preguntaban su secreto. “Trabajar desde las cuatro de la mañana, ponerle mucho esfuerzo y tener mucha perseverancia en continuar dentro del mercado”, respondía.

Así, el ímpetu que ha demostrado la empresaria para destacar en el sector y llevar sus operaciones a distintos lugares del país le ha permitido ser reconocida como Líder Empresarial del Cambio (LEC) este 2021.

“Para mí, fue emocionante y nunca en mi vida había llorado tanto de la emoción”, recuerda.

EXPERIENCIA Y TALENTO

Varas empezó trabajando desde muy joven como estibadora para una conocida empresa dedicada al mejoramiento del hogar y la construcción allá en La Libertad. Su labor consistía en repartir los productos en distintas zonas del departamento y asegurar que llegaran en buen estado.

“Necesitaban un camioncito junto a su chofer y estibadores. No tenía el camioncito, pero sí las ganas de trabajar”, cuenta.

Este requerimiento, como lo anticipa Varas, no fue un impedimento: recibió la llamada que confirmó su nuevo puesto de trabajo y realizó las coordinaciones para obtener el vehículo apropiado. “Como no encontraba estibador, me fui a hacer ese trabajo”, refiere. “Así empecé a trabajar”.

Con el paso de los días, Alicia se rodeó de personas vinculadas al sector logística, lo que le permitió conocer de cerca el negocio.

CRECIMIENTO

Una oportunidad se presentó para la empresaria en la selva, precisamente, para el proyecto de la carretera Interoceánica.

“Alquilé cinco camionetas e iba mensualmente a hacerles su mantenimiento”, anota.

Con experiencia en el transporte para el sector construcción, el agro y la minería tampoco le fueron ajenos.

“Danper, empresa de la agroindustria, me pidió buses y poco a poco ingresé más en el rubro de transporte de personal”, subraya.

A este ritmo, tuvo una flota de vehículos más amplia y en el 2012 adquirió Bagservis. “Yo la compro por la necesidad que tenía de incursionar en los buses”, comenta.

Al realizar la transacción, comenzó por ordenar tanto financiera y tributariamente la firma. “Empezamos a crecer y crecer. Tenemos varios vehículos a nivel nacional”, enfatiza.

Ante un 2020 afectado por la pandemia del COVID-19, la visión de negocio de Alicia le ha permitido observar oportunidades aun frente a la crisis y emplear a 90 personas.

“En la actualidad, Bagservis cuenta con el alquiler de camionetas a nivel nacional de todo tipo”, detalla. “En el agro, se utiliza para trasladar al personal y en la minería para que se puedan cargar productos”, agrega.

La incursión de Alicia en el sector transportes le abrió un abanico de oportunidades que no hubieran sido posibles, tampoco, sin sus cualidades. “[Me ayudaron] la perseverancia que uno debe tener, el empuje y las ganas de poder continuar a pesar de que muchas personas traten de opacarte”, reflexiona.