Publicar contenido constantemente

Una vez se defina la imagen que uno quiere mostrar ante la red social, debe de compartir contenido de valor sobre su ‘expertise’ en su perfil, explica. Las publicaciones deben convertirse en un hábito para poder generar una comunidad con los mismos intereses. “Hay que empezar a publicar de manera constante y coherente. Si dejamos de publicar, dejamos de existir porque las redes sociales son muy ingratas. Incluso si no se busca trabajo ahora porque no se necesita, las publicaciones constantes ayudan a posicionarte para que cuando en una empresa alguien ascienda y busquen reemplazo te tengan en el ‘top of mind’”, agrega.