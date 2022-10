La Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó hoy, por unanimidad, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2638, mediante el cual se declara en emergencia la infraestructura de sistema de aducción del proyecto Majes Siguas I.

“Hace muchísimo tiempo, Arequipa no está siendo observada por el Ejecutivo. Prueba de ello es que después de 40 años de [funcionar] estos canales, estos túneles, hasta el momento el Estado no ha invertido en un verdadero mantenimiento”, refirió el congresista Edwin Martínez. “Esto ha llevado a que colapsen, prácticamente, estos canales y se ponga en riesgo no solo la agricultura, sino más de 170.000 pobladores que allí habitan”, agregó.

Según el documento, se busca prevenir el colapso del canal de irrigación que conduce agua para el riego de la agricultura de la zona. En caso de ocurrir dicho colapso, se informa, no habría agua para el riego de las grandes extensiones de terrenos agrícolas.

“El sistema [de aducción] está conformado por 88 kilómetros de túneles y 13 kilómetros de canales. El túnel terminal tiene una extensión de 15 kilómetros. La importancia de esta infraestructura hidráulica terminal es que aquí se encuentran los dos kilómetros de desnivel. Vital para las centrales hidroeléctricas de Lluta y Llucta”, dice el informe.

Se precisa que los daños más graves se encuentran en el tubo del puente de la quebrada Matadero y el túnel 9 en Yanque (Caylloma).