—¿Cómo le ha ido a Mapfre en la línea de camposantos?

En primer lugar, en Mapfre gestionamos esta línea desde una perspectiva integral que pone al cliente en el centro. Esta oferta incluye diversos productos que cubren la necesidad de nuestros clientes, según el momento y la situación, y se soporta en nuestros cinco camposantos y nuestra red de funerarias Finisterre y Agustín Merino.

Dicho esto, los ingresos de la línea de camposantos vienen creciendo 33% al cierre de julio de este, comparado contra el 2019. No podemos hacer esta comparación respecto al año pasado o al 2020, porque son periodos atípicos por la pandemia.

—¿Qué factores están asociados y cómo ha influido la pandemia?

El crecimiento de la línea de camposantos obedece al mejor desempeño en la venta de productos de prevención y por la consolidación de nuestras operaciones en provincias.

De hecho, la pandemia ha generado en las personas más sensibilidad respecto a la salud y las eventualidades económicas que se derivan de la muerte de un familiar, sobre todo cuando no existe el respaldo de una cobertura.

Sin embargo, en el Perú siempre es complejo generar conciencia en el tema de la prevención.

—¿Cuál es la situación de sus camposantos en términos de capacidades?

Nuestros cinco parques cementerio están ubicados en Lima, Piura, Ica, Chincha y Pisco. De estos, el de Huachipa, en Lima, es el más consolidado con 15 años de operación. Acabamos de ampliar su capacidad en 12.500 espacios para extender su vida útil, debido a que es el camposanto con mayor demanda en nuestra red.

Además, por el lado del servicio de cremación, hemos implementado nuevos productos como columbarios en Lima y un crematorio en nuestro camposanto de Piura. Todo esto para atender las necesidades que percibimos y extender la vida útil de los camposantos de provincias, aunque estos últimos todavía no están en su máxima capacidad.

—¿Cómo se ha avanzado en los camposantos que se tenía previsto construir?

Estamos en proceso de expansión de nuestras operaciones en Lima, concretamente en el Lima norte, y también en las regiones. En el interior del país, estamos en la fase final de la obra del nuevo Camposanto Mapfre Chiclayo, el cual esperamos inaugurar hacia finales de año. Junto con estas inversiones, hemos apostado por las ciudades de Arequipa e Iquitos donde vamos a desarrollar nuevos camposantos Mapfre en el corto plazo.

—¿En qué consiste el proceso de expansión de las operaciones en Lima en cuanto a camposanto?

En Lima estamos terminando el proceso de compra de terreno para expandir nuestras operaciones con un camposanto en Lima norte, en el distrito de Carabayllo, que esperamos concretar antes de fin de año. No obstante, el desarrollo de un camposanto es complejo en términos de inversión y de reglamentación, lo que podría dilatar los plazos.

En este nuevo parque cementerio calculamos una inversión cercana a los S/50 millones y esperamos que entre en operación en el 2024.

—¿Aproximadamente, en cuánto llega la inversión en los camposantos de provincias?

Tenemos una cartera importante de más de medio millón de clientes de los productos de sepelio en el ámbito nacional, de los cuales el 36% vive en las regiones. Por ello, a fin de garantizar nuestra propuesta de valor en el interior del país, contamos con una red de cuatro camposantos a los que se sumarán tres nuevas operaciones: Chiclayo, Arequipa e Iquitos, con una inversión cercana a los S/45 millones.

Esta capacidad nos permitirá consolidar nuestra propuesta de valor en importantes ciudades del país y apalancar el crecimiento de nuestras ventas, para llegar a más peruanos con soluciones que resuelvan esta necesidad que, inevitablemente, todos tendremos que afrontar.

—Por el lado de los seguros de sepelio, ¿qué comprende la cobertura: un monto de indemnización en específico o un nicho, un cajón, una vela ardiente, etc.?

Nuestro modelo de cobertura es prestacional e integral, es decir, incluye tanto el servicio funerario como el ataúd, cortejo, etc., así como el espacio de sepultura o la cremación, optativamente. De esta forma, el proceso doloroso de despedir a un ser querido queda resuelto en la parte prestacional y el cliente no tiene que hacer grandes desembolsos en el momento de la emergencia. Estos seguros además son de mini grupo, debido a que amparan a cinco personas aun cuando no sean familiares.

—¿Los servicios de los camposantos y funerarias de Mapfre solo los ofrece a través de la contratación de los seguros?

En Mapfre hemos consolidado nuestra oferta en forma integral, es decir, en el portafolio ofrecemos productos de prevención como el seguro de sepelio, en el que somos líderes con una participación de mercado del 43,7%, al cierre de agosto de este año, así como planes de sepultura.

Estos últimos, conocidos también como planes de necesidad futura, no son productos aseguradores y ofrecen una solución con diferentes opciones de financiamiento. Las ventas de estos productos vienen creciendo en 57% interanual al cierre de agosto.

En esta línea, en los últimos años, pusimos a disposición de nuestros asegurados la Limusina Mapfre, que reúne en un solo vehículo el cortejo y, en este año, estamos invirtiendo en la renovación de parte de la flota funeraria, optando por vehículos híbridos, que además de tener menor consumo son más respetuosos con el medioambiente.

Nuestro modelo de negocio integrado, con oferta de productos aseguradores y no aseguradores y con funerarias y camposantos propios nos permite conseguir eficiencias para mantener la propuesta de valor con niveles de calidad constantes.

Además, sustentamos este modelo integral en un esquema multicanal, combinando modelos de distribución tradicionales con la venta digital.





