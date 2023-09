Cabe señalar que esta Comisión Multisectorial se reunía cada 30 días y, con la alerta, ahora lo hace cada 15, por lo que a fines de mes se conocerá si los porcentajes han variado.

Ante estos resultados, especialistas de Marsh señalaron que se incrementaron las posibilidades de tener lluvias intensas en el norte del país y sequías al sur; sin embargo, existe una ventana de tiempo para poder tomar las medidas preventivas.

“El énfasis está en prevenir y reducir las vulnerabilidades. Todas las empresas o los gobiernos [subnacionales] tienen esta ventana de cuatro meses para estimar, prevenir riesgos y reducir vulnerabilidades”, coincidieron Aldo Stagnaro, gerente VP Siniestros; Luis Matías, gerente VP - Property Risk Consulting y Benito Pedemonte, Chief Counsel - Latam Sur de Marsh, durante la presentación “Fenómeno El Niño Global 2023: Impacto económico, social y laboral en las empresas peruanas”.

Asimismo, resaltaron que la mayor cantidad de siniestros registrados ha sido por las lluvias y justamente es una afectación que puede ser gestionada y prevenida con el mantenimiento de canales, drenajes o impermeabilizando techos, por ejemplo.

“[Si] entendí mi vulnerabilidad y dónde tengo deficiencias, con esos datos determino mis niveles de riesgo. Mi almacén o un sector de mi predio tiene riesgo alto y las oficinas u otro más bajo, sabiendo eso puedo priorizar mis gastos”, anotaron los especialistas.

Impacto por actividad

Según datos de Marsh, encargados de asesoría de riesgos y seguros que maneja el 30% del mercado peruano, el ciclón Yaku ocurrido en marzo como el FEN impactaron en un 21% al sector Amagrícola, con 33 casos que sumaron un importe de US$ 15,5 millones; pero lo hizo en mayor medida en el sector Energía, con 28%, 4 casos y US$ 21,2 millones.

En cifras totales fueron 977 casos registrados por un monto de casi US$ 74,4 millones. “El Fenómeno de El Niño 2023 ya es una realidad, lo que corresponde hoy es mitigar el riesgo porque va a ser mucho más difícil y costoso transferirlo. Nos hace pensar que lo que se venga en el 2024 va a ser un FEN bastante importante”, dijeron los especialistas de Marsh.

En su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que la caída del sector agropecuario en el primer semestre es la más fuerte desde hace 26 años.

Esta caída fue de -3,4% y, según datos del INEI, el sector agro lleva seis de los siete meses transcurridos del año en terreno negativo.

Sobre ello, desde Marsh agregaron que, si bien se reportan daños a la infraestructura, carreteras y agroindustria a raíz de estos fenómenos, no se tiene tan mapeado al sector Energía.

“Muchas de las hidroeléctricas están al lado de los ríos y eso no lo percibimos. Hay una gran cantidad de infraestructura en el sector energía. La interrupción de suministro afecta la ciudad, e impacta la industria”, dijeron.

Así, explicaron que, en temas de energía, después del periodo de lluvia, las hidroeléctricas disminuyen su producción de generación en base al agua y lo hacen con diésel, lo que genera que se incremente el costo de la energía.

Seguros

Los especialistas resaltaron que el Perú tiene una muy baja penetración de seguros a nivel de personas naturales y de Estado. Mientras que en países desarrollados entre el 60% y 70% de los siniestros ante desastres naturales son cubiertos por las aseguradoras, en el país no se llega al 10%.

En el FEN del 2017, el número de siniestros registrados por las empresas alcanzó los 1.687 y el importe los US$ 255,91 millones; sin embargo, eso representa solo el 30% de la cartera de Marsh y la cifra a nivel de daños total transferidos a seguros estaba alrededor de los US$ 600 millones pero justamente en ese año las pérdidas totales registradas alcanzaron los US$ 10 mil millones, afirmaron.

“Si las condiciones no han mejorado o han empeorado, puede que se repitan esos números, o si la intensidad es fuerte, como hay probabilidades, puede que se incremente”, agregaron.