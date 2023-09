De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta disminución se explica por la caída de seis sectores, como son el agropecuario (-0,69%), la pesca (-47,94%), manufactura (-13,89%), construcción (-8,80%), telecomunicaciones y otros servicios de información (-2,15%) y financiero y seguros (-9,60%).

Se trata de la segunda contracción más alta de año -mayo supera la cifra con una caída de 1,43%-, cuando el MEF esperaba que julio sea el mes que registre la tasa más alta del año. Además, es el quinto mes que tiene una disminución en el 2023.

El dato MEF realizará conferencia por contracción económica de julio El MEF indicó en su cuenta de Twitter que, frente a la caída del PBI de julio, por un deterioro mayor al esperado de la manufactura no primaria y del sector servicios, va a anunciar este lunes "detalles y avances de nuevas medidas para garantizar la pronta recuperación de la economía".

Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía, y Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, explicaron que esta caída, para el caso de los sectores primarios, se debe a los fenómenos climatológicos que afronta el país, y para los sectores relacionados a la inversión, como son construcción y manufactura, la contracción se explica por la inestabilidad política e incertidumbre en el entorno empresarial, es decir, la poca confianza de los empresarios locales y extranjeros.

“Calculamos que, en conjunto, estos sectores relacionados a la inversión cayeron 6,5% en julio y ya son ocho meses que vienen cayendo de forma consecutiva”, indicó Herrera, quien agregó que uno de los factores de deterioro del sector construcción es la contracción de la inversión pública por parte de los gobiernos locales.

La caída económica también podría conllevar a que el tercer trimestre se tenga un crecimiento nulo o una contracción económica, sostuvo Castellanos, y conllevaría a un crecimiento menor al 1% para todo el 2023.

“Al final, esta caída o estancamiento del PBI lo verás reflejado en los indicadores sociales, como la pobreza, la desnutrición, incluso en la esperanza de vida. Tienes [problemas] estructurales como es la conflictividad social, el nivel de pobreza y el tema político. Eso es más difícil de curar”, acotó.

Justamente, Castellano apuntó a que con un menor crecimiento, existe la probabilidad de que la cifra de pobreza del 2023 sea de niveles similares al 2022 o mayor.

Para el siguiente año, Herrera indicó que se espera un primer semestre con rebote estadístico por la caída fuerte de sectores paralizados por las protestas sociales de inicios del año, pero con los riesgos de un eventual Fenómeno El Niño que afecte a la producción agrícola y la dificultad de la ejecución de obras públicas en los gobiernos subnacionales.

“Probablemente también esperamos que haya cierto impulso del gasto privado. Esperamos que el Banco Central de Reserva vaya disminuyendo las tasas de referencia. Ya hizo la primera bajada este mes. Si bien dijeron que no va a ser consecutivo, consideramos que sí lo va a hacer en el mediano plazo. Esto podría impulsar el consumo y parte de la inversión. Pero hay varios riesgos presentes, El Niño, también la posibilidad de que no se mejore este escenario de confianza empresarial, y cómo el Estado reacciona a los fenómenos climáticos que pueden afectar no solo a la producción agrícola sino también a diversas infraestructuras el próximo año”, expresó.

Empleo

La población con empleo en Lima Metropolitana en el trimestre móvil junio-julio-agosto creció 4,2% frente al mismo periodo de 2022, de acuerdo a los datos publicados por el INEI este viernes.

A nivel de empleo adecuado, la cifra creció en 4,2% comparando ambos periodos. Sin embargo, aún está 3,2% por debajo del nivel prepandemia.

En cambio, el subempleo entre junio, julio y agosto cayó 0,6% versus el periodo similar de 2022 y se mantiene 22,7% por encima del mismo lapso de tiempo que el 2019.

Justamente, Herrera indicó que el empleo de calidad depende directamente de la inversión privada, por lo que puede tener un “escenario más negativo” si este aspecto no mejora. “Con esto, se puede afectar a los ingresos de muchos hogares y frenar este dinamismo que todavía se ha mantenido a los sectores vinculados al consumo”, acotó.

A nivel de sectores, el empleo en construcción en el trimestre móvil junio-julio-agosto en Lima Metropolitana, se contrajo 13,7%. A nivel nacional, el trabajo en este sector cayó 13,1% en el segundo trimestre.

“Si bien, por ejemplo, la caída de empleo nacional fue solo de 0,9% en el segundo trimestre a nivel nacional, lo que no estamos viendo es cuántos empleos de baja calidad se están creando. Es un riesgo, primero, el retroceso de sectores primarios donde se emplea a la gran mayoría de trabajadores informales y el deterioro de la inversión que ya viene afectando también al empleo en estos sectores [construcción y manufactura”, sostuvo.