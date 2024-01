A través de una conferencia de prensa a fin de anunciar las medidas para la reactivación de las mypes, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señaló que la propuesta de rescate financiero para estas empresas enviada desde el Ministerio de la Producción tendría una respuesta desde su despacho este viernes como fecha máxima.

El plan se trata de una propuesta de rescate financiero para las mypes que están excluidas del sistema y necesitan algún mecanismo de garantía y financiamiento que les permita reactivarse, explicó el ministro Contreras.

“Hay S/ 10 mil millones que van a reactivar a las mypes este verano, con las mejoras necesarias. Estamos armando un plan de rescate para las mypes con S/ 100 millones. Esta propuesta ya la envió Produce y lo que queremos hacer es responder máximo hasta este viernes, de forma que, en 15 días, podamos explicarlo con transparencia”, dijo.

Reactivación

Respecto a las medidas lanzadas en el marco del Plan Unidos, señaló que el punto cinco del plan, sobre el millón de kits escolares a la micro y pequeña empresa, esperan emitir el decreto de urgencia en un plazo máximo de dos semanas.

En tanto, sobre el programa Impulso MyPerú, resaltó que, si bien adoptaron triplicarlo de S/ 5 mil millones a S/ 15 mil millones, no se han colocado aún los S/ 10 mil millones adicionales pues se encuentran realizando los cambios normativos para flexibilizar las condiciones.

“[Esto], para hacer las subastas para instituciones financieras que no solo le presten a sus clientes. Espero lanzar una subasta de este programa mejorado el miércoles o jueves de la próxima semana. No queremos lanzar las subastas sin una lógica. Si los sectores nos dicen que no está llegando a todos, tenemos que hacer algo”, dijo el ministro.