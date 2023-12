En una conferencia de prensa, el titular del MEF señaló que se buscará reducir los regímenes, de cuatro a dos, y que las empresas tendrán un plazo de adecuación al nuevo sistema, aunque todavía no lo hizo público.

“Estamos reduciendo los regímenes actuales a solamente dos: un nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), orientado a las empresas más pequeñas, sin límites mensuales, de forma que les pueda dar mayor flexibilidad tomando en cuenta las estacionalidades que tienen las ventas; y un Régimen General (RG) en el que estarían todas las demás empresas”, explicó.

Asimismo, indicó que la medida es una manera “para poder ampliar la base tributaria”. También cuestionó que los actuales regímenes no incentivan el crecimiento de las empresas.

“El régimen para las MYPES es complejo, es diverso y no genera incentivos ni a contratación de personal, ni para su crecimiento”, dijo.

Actualmente el Perú tiene un esquema tributario compuesto por cuatro regímenes principales a los que los negocios pueden acogerse de acuerdo a su tamaño: el RG, el Régimen MYPE Tributario (RMT), el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el RUS. Estos tienen límites legales para que los agentes puedan acogerse a ellos. El RUS tiene un tope de ingresos de S/96 mil anuales para las empresas que buscan acogerse; el RER, hasta los S/525 mil; el RMT, hasta los S/7′140.000; mientras que el RG no tiene límites.

El RG establece una tasa de Impuesto a la Renta del 29,5%; el RER, en cambio, tiene una tasa del 1,5% para actividades de comercio o industria y del 2,5% para actividades de servicios. El RMT, por su parte, tiene una tasa del 18%. En tanto, el RUS implica un pago único mensual de S/20 o S/50 dependiendo del total de ingresos o compras mensuales.

Si bien el texto todavía no se ha publicado, el área de prensa del MEF confirmó a El Comercio que la propuesta del Ejecutivo eliminaría el RMT y el RER. Asimismo, el plazo de adecuación sería de tres años para las empresas que cambian de régimen. Además, se brindarían incentivos para la reducción del pago del Impuesto a la Renta para aquellas empresas que puedan demostrar que generaron nuevos empleos durante cada año del periodo de transición.

Reacciones

Según especialistas consultados, la reducción de los regímenes tributarios es necesaria, ya que actualmente las empresas prefieren no superar los umbrales de ventas establecidos por la ley para no tributar más.

“Las empresas pequeñas tienen el incentivo perverso de no pasar sus límites para no acogerse a regímenes como el RER o el RMT. Entonces esto fomenta el enanismo, es decir, en vez de crecer los negocios prefieren dividirse en partes o atomizarse. Así no superan el umbral y no van a tributar más. Estos regímenes fomentan la atomatización de las empresa”, explicó Leonardo López, socio del área Tributaria del estudio Hernández & Cía.

Para Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, la eliminación del RER y del RMT permitirá que quede un régimen muy simple para que tributen las pequeñas empresas y el RG para todos los demás contribuyentes.

“Es una propuesta positiva que venía evaluando el MEF desde hace algún tiempo para tratar de simplificar los regímenes y tratar de evitar incentivos perversos que en algunos casos implicaban que las empresas se atomicen y no busquen crecer. En lugar de ser más productivas, se quedaban como empresas pequeñas para no cambiar de régimen”, indicó.

En ese sentido, destacó que el MEF incluya incentivos para que las empresas pequeñas tributen más durante el periodo de adaptación que habrá en caso se apruebe la ley.

A pesar de esto, el hecho de que se presente una iniciativa legislativa no es sinónimo de que será aprobada. Según Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, hay una opción latente de que el proyecto tenga oposición de la bancada de Fuerza Popular.

“El fujimorismo apoyó la aprobación del MYPE Tributario [en diciembre del 2016] y han sido los que se han opuesto siempre a darle facultades al Gobierno en esta materia. Desde ahí puede haber una oposición. Hay que considerar también que puede que no haya premura para aprobarlo”, explicó.

Por otro lado, en caso se apruebe la norma, esto tampoco implicaría necesariamente que se amplíe la cantidad de contribuyentes.

“Lo que necesitamos para tener mayores contribuyentes del Impuesto a la Renta es simplificar la forma de pago de los impuestos. El RUS y el RER buscan ello, pero es cierto que el hecho que se simplifique el régimen no va a hacer que el que actualmente no paga impuestos ahora vaya a hacerlo”, advirtió Alexa Adriazola, asociada principal del estudio PPU.