Cobre cae a mínimo de tres semanas ante amenaza de una nueva guerra comercial

Los precios del cobre caían este viernes, camino a su mayor caída semanal desde mayo, luego de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondría más aranceles a las importaciones chinas, lo que agravaría una guerra comercial que se prevé debilitará el crecimiento económico y la demanda de metales.

A las 1015 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1,4% a US$5.816 por tonelada después de hundirse a US$5.802, mínimo desde el 9 de julio. En lo que va de esta semana registra una pérdida de 2,5%.

El anuncio de Trump remeció a los mercados mundiales, provocando una baja en las bolsas, el rendimiento de los bonos, y las materias primas. También llevó al dólar a un máximo de dos años y golpeó al yuan, haciendo que los metales sean más caros para los compradores chinos que son sus mayores consumidores.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y una desaceleración cada vez más profunda en la actividad de las fábricas en el país asiático así como en otros lugares han afectado fuertemente a los metales industriales, con lo que el cobre ha caído alrededor del 20% desde los máximos de junio del año pasado.

El anuncio de Trump se produjo después de que la Reserva Federal (FED) atenuó expectativas de recortes sostenidos de las tasas de interés que podrían haber estimulado el crecimiento y ayudado a debilitar al dólar.

Trump propuso el jueves imponer un arancel del 10% a bienes chinos valorizados en US$ 300,000 millones y dijo que podría aumentar los gravámenes si el presidente de China no actúa más rápidamente para alcanzar un acuerdo comercial. Beijing respondió que no sería chantajeado y advirtió sobre represalias.

En Chile, la reactivación de una fundición perteneciente a Codelco, el principal productor mundial de cobre, se retrasará hasta fines de octubre luego de no cumplir un objetivo anterior de abril, dijeron fuentes a Reuters.

Fuente: Reuters