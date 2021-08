Las transacciones de soles a dólares en las casas de cambio digital se triplicaron luego de conocerse el gabinete ministerial (29 de julio) hasta el 2 de agosto, reveló un reciente informe de Inka Money.

Anthony Polin, CEO de la casa de cambio digital Inka Money, indicó que el número de operaciones en las más de 70 casas de cambio digital, movió en esas fechas más de US$ 78 millones, cuando en el mismo periodo del año pasado registró US$ 26 millones.

“Lo que hemos visto durante estos días es un público en pánico, tanto de las personas como de las empresas, luego del nombramiento del gabinete ministerial. No solo el precio del dólar toco su pico histórico de S/ 4.07, sino que también pasó lo mismo en el número de transacciones que se llegó a triplicar”, explicó.

Incluso, el experto sostuvo que “la compra de dólares representó el 65%, mientras que la venta un 35%”.

El ticket promedio también se elevó. En el caso de las personas naturales, pasó de US$ 880 a US$ 1.280; mientras que en empresas aumentó de US$ 5.400 a US$ 7.550.

“Justamente, las empresas fueron las primeras en adquirir los billetes verdes para protegerse ante el escenario adverso. Las empresas más chicas, las pymes, y las personas han sido las últimas en sumarse a la ola compradora. Las personas probablemente han usado sus retiros de CTS o AFP para adquirir dólares”, manifestó.

Recalcó que el volumen operativo en 72 casas de cambio en el 2020 fue alrededor de US$ 1.800 millones; por lo que se espera que para este este año mueva US$ 2.600 millones, un crecimiento del más del 60%.

Tendencia digital

Si bien el canal digital había ganado relevancia en la comercialización de divisas en la cuarentena, con el contexto político aumentó su participación. De acuerdo al informe, hoy cinco de cada diez operaciones en el tipo de cambio son a través de internet, incluyendo el canal virtual de los bancos.

“Hubo un cambio importante de comportamiento porque antes solían comprar en ventanilla del banco, en el mercado de la calle o llamaban a su funcionario; pero ahora están optando por las casas de cambio digitales o los canales virtuales de los bancos”, agregó Polin.

En ese sentido, señaló que la mayoría de usuarios que han probado las casas de cambio digital ya no volverán a los cambistas de la calle. “Valoran la comodidad y seguridad de hacerlo desde este canal. Definitivamente la tendencia es que los cambios a través del canal virtual irán aumentando su participación”, dijo.

Perfil de usuario

El CEO de Inka Money señaló que el 70% de personas que usan plataformas de cambio online son varones. El rango de edad es del 25 a 35 años, y el 3% de usuarios son extranjeros que viven en el Perú.

“Antes de pandemia, el registro que utilizaban casas de cambio online eran Miraflores, San Isidro, Jesús María, Barranco y otros aledaños. Hoy por hoy, la demanda y consultas no solo es de esos distritos; se han sumado Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Villa El Salvador y la periferia de Lima”, anotó el ejecutivo.

