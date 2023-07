Durante mayo del 2023, la producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 16,74%, respecto a similar mes del año 2022, debido a la expansión de la minería metálica en 21,02%, como resultado de la mayor producción de cobre (36,1%), molibdeno (17,1%), zinc (8,2%), plomo (5,3%) y estaño (6,5%). Por el contrario, disminuyó oro (-7,4%), plata (-4,7%) y hierro (-3,7%).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, precisó que el subsector de hidrocarburos disminuyó en 4,47%, debido al menor nivel de explotación de petróleo crudo (-8,3%), líquidos de gas natural (-3,9%) y gas natural (-1,8%).

En 70,60% disminuyó el sector Pesca

El sector Pesca se contrajo 70,60% asociado a la menor extracción de especies de origen marítimo (-76,15%), para consumo humano indirecto en mayo de 2023 se extrajo 7 620 toneladas de anchoveta y en mayo del año pasado 1 069 431 toneladas.

Por otro lado, creció la pesca para consumo humano directo (4,28%) destinado al consumo en estado fresco (22,9%) y para la preparación de curado (10,9%).

La pesca de origen continental creció en 5,81% por la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco.

Producción del subsector electricidad en junio creció 5,02%

Según cifras preliminares, al 27 de junio del presente año, la producción del subsector electricidad creció 5,02%, por el desempeño favorable de la generación de energía de origen termoeléctrica (29,6%) y de energías renovables (22,7%). Sin embargo, disminuyó la generación de energía de origen hidroeléctrica (-19,9%).

Entre las empresas que destacaron por los mayores niveles de producción figuraron: Termoselva, Kallpa Generación, Enel Generación Perú, Engie, Termochilca, Sudamérica de Energía (SDE) Piura, Empresa de Generación Huanza, Egesur y Enel Generación Piura.

En 11,88% disminuyó el consumo interno de cemento

Durante el mes de mayo del presente año, el consumo interno de cemento se contrajo en 11,88% respecto al mes de mayo 2022, asociado al bajo nivel de obras privadas y de autoconstrucción.

TE PUEDE INTERESAR | Gasolinas en Lima Metropolitana llegan a costar alrededor de S/22 el regular y S/25 el premium

Gasto de Inversión del Gobierno General se incrementó en 7,22%

En mayo de 2023, el Gasto de Inversión del Gobierno General (S/3 392 millones) creció en 7,22% respecto al mes de mayo 2022; ante el aumento de la inversión en construcción en el gobierno nacional y el incremento de la inversión en maquinaria, equipo y otros activos por el gobierno nacional y regional. Además, el gasto de consumo del Gobierno General, en términos nominales, ascendió a S/ 10 044 millones, registrándose un avance de 8,62%, respecto a similar mes del año anterior.

Otorgamiento de créditos de consumo subió en 15,56%

Los créditos de consumo se ubicaron en S/ 72,326 millones con un incremento de 15,56% respecto a similar mes del año anterior y los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 61 331 millones, registrándose un aumento de 5,35% respecto a similar mes de 2022. En cambio, disminuyeron en 5,89% los créditos otorgados a las corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas (S/ 218,549 millones).

Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple fue de 6 millones 642 mil unidades y mostró un incremento de 2,72%.

Monto total importado mostró comportamiento desfavorable

En mayo del 2023, el monto total importado fue de US$ 4,386 millones y se redujo en 9,24%, en comparación con el valor registrado en mayo 2022. Así, la importación de materias primas y productos intermedios se situó en US$ 2,141 millones, observándose disminución de 20,89% y la importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1,215 millones, reduciéndose en 0,25%, respecto al valor registrado en mayo 2022.

Mientras que, el valor de la importación de bienes de consumo se ubicó en US$ 1,030 millones, creciendo en 13,45%.