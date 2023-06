Las empresas del sector construcción han presentado una tendencia a la baja en su nivel de operaciones en lo que va del año y estimaron que el sector cerrará el 2023 con una caída del 2,8%, según informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en su último Informe Económico de junio.

Así, en la medición de febrero, las empresas de infraestructura, edificaciones y los proveedores estimaban un crecimiento de 2,2%, en la medición de abril ésta bajó a 0,4% y en la última medición en junio pasó al terreno negativo ubicándose en -2,8%.

Además, según el informe, la construcción habría retrocedido un 6,2% en mayo y 9,8% entre enero y abril.

“En los tres primeros bimestres ha habido una caída del nivel de operaciones de las empresas que, de alguna manera, refleja la producción sectorial. [Esto se debe] a las manifestaciones de diciembre y enero, a las consecuencias del ciclón Yaku (...) y no resolvemos nuestra crisis de confianza y esto, para un sector que vive de las expectativas a largo plazo, es realmente crucial”, dijo Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.

Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) la estimación de crecimiento del sector es de una caída de alrededor del 5%, en línea con la fuerte caída que anticipan de la inversión privada, también en 5%, señaló Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE.

En tanto, Macroconsult proyecta que el sector caerá 6%, en línea con la contracción de la inversión privada y pública. La primera por ausencia de nuevos proyectos grandes, en particular mineros, las altas tasas de interés y las menores expectativas e incertidumbre de demanda a futuro, Dijo Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult.

Sobre la inversión pública, señaló que caería por la entrada de nuevas autoridades subnacionales que normalmente ejecutan menos en su primer año de gestión.

El Banco Central de Reserva (BCR) corrigió la previsión del PBI de la construcción a 0% en su reciente reporte de inflación. Para Valdivia, alcanzar ese pronóstico nulo será difícil de lograr pues, anotó, se necesitaría que el sector, que cayó 9,1% en los primeros cinco meses del año, debería crecer 5,2% en promedio los siguientes meses para llegar a la meta.

“Eso implica aumentar en 43,2% los niveles de producción mensual promedio obtenidos en los primeros cinco meses del año. Aún ese cero es bastante exigente”, explicó Valdivia.

Para Crisólogo, la cifra de crecimiento de 5,2% que estima Capeco, requerirá de factores como que la recuperación que han tenido las expectativas empresariales sobre la inversión privada durante el segundo trimestre del año, se materialice en una mayor predisposición a invertir.

“Buena parte de la caída de la construcción en la primera mitad del año obedece al fuerte retroceso que ha tenido la inversión privada que cayó 12% en el primer trimestre del año y habría seguido cayendo a doble dígito entre abril y mayo”, añadió.

Otro factor que podría complementar la reactivación es el mayor dinamismo de la obra pública, remarcó el especialista del IPE. Si bien son los dos principales factores que se necesitarían, es altamente probable que no se cumpla, agregó.

Para Foinquinos, a estas alturas y por la inercia de la caída, es difícil lograr que el sector crezca en la segunda parte del año.

“Los nuevos planes de inversión que se traducen en una mayor actividad constructora no se ejecutan de un momento a otro sino que toman tiempo y esperan que el panorama económica sea el más adecuado”, observó.

Empleo en el sector

El empleo en el sector construcción bajó por octavo trimestre móvil consecutivo. Esto significa una caída de 4,5% en relación al trimestre precedente (febrero - marzo - abril) y de -10,1% comparada con el mismo trimestre (marzo - abril - mayo) del 2022.

“Es una caída preocupante pero, dado que la construcción ha bajado en montos mayores, en algún momento tenía que ocurrir”, anotó.

Crisólogo recuerda que el mismo BCR mostró en abril que el empleo formal en el sector construcción caía a tasas de alrededor del 10%, acumulando así entre 13 y 14 meses en terreno negativo.

Con ello, la recuperación del empleo en el sector dependerá mucho de qué tanto se materialice la recuperación de la inversión de la construcción en la segunda mitad del año.

“Es lo único que va a permitir que se revierta la tendencia a la baja que está siendo afectada por la menor inversión (...) es altamente probable que el empleo en el sector continúe retrocediendo, probablemente a tasas menos fuertes, en línea con la moderación de la caída de la inversión privada que anticipamos para el segundo semestre y si se logra reactivar la obra pública”, advirtió.

Esta moderación que anticipan en el IPE es que pase de caer 9% a caer 1%, una proyección con sesgos a la baja y que podría revisarse al obtener mayor información sobre los despachos de cemento, el desempeño del sector, entre otros, al cierre del segundo trimestre.

Prevención de El Niño

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció hoy un plan para ejecutar acciones de prevención ante el Fenómeno del Niño global, donde destinarán alrededor de S/ 1.446 millones para medidas preventivas de limpieza y descolmatación de causes de ríos y quebradas y transferencias de recursos para la adquisición de maquinarias, vehículos y mallas de contención.

Según Valdivia, todas las obras tienen un plazo para ejecutarse y, lamentablemente, una probabilidad importante de no terminarse. “El contralor nos recuerda todos los meses que hay más obras paralizadas. S/ 1.440 millones no es un monto despreciable, pero no considero que pueda mover mucho la construcción”, expresó.

Respecto al Fenómeno del Niño, Capeco reiteró que es necesario priorizar inversiones e intervenciones para prevenir y mitigar los efectos de este fenómeno, atender a la población y a las actividades afectadas durante la emergencia y organizar una adecuada estrategia de reconstrucción de la infraestructura.