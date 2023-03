Las principales bolsas europeas cerraron con signo contrario este miércoles, después de una sesión de transición mientras esperaban conocer la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés y la comparecencia posterior de su presidente, Jerome Powell.

Londres avanzó el 0,41 %, París, el 0,26 %; Fráncfort, el 0,14 %; y el índice Euro Stoxx 50, el 0,34 %; mientras Madrid y Milán cayeron el 0,44 % y el 0,12 %, respectivamente.

Tras las subidas de los dos últimos días, los mercados abrían en negativo, pero se recuperaban y, a media sesión, todos menos Londres y Madrid registraban ganancias.

La apertura a la baja de Wall Street, que perdía en torno al 0,2 % al cerrar las bolsas en Europa, ha cortado la tendencia alcista y ha reducido las ganancias y llevado a algunas plazas a terreno negativo.

A primera hora se conocía que la inflación en febrero en Reino Unido se aceleró y alcanzó el 10,4 %, medio punto más de lo que esperaban los analistas, lo que implica que el Banco de Inglaterra, que tiene reunión esta semana, mantendrá su lucha contra la subida de precios con subidas de tipos.

En un acto público, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Chirstine Lagarde, insistía en sus últimos mensajes de combatir el alza de precios en función de los datos; y el economista jefe de la entidad, David Lane, ha dado a entender que los tipos subirán al calmarse los mercados después de las turbulencias de los últimos días tras las quiebras de algunos bancos en EEUU y la caída de Credit Suisse.

El euro subía al cerrar las bolsas el 0,18 %, hasta US$ 1,079; el petróleo Brent, el 0,95 %, hasta US$ 76 el barril; y el oro sigue en torno a US$ 1.950 la onza. En cuanto a la deuda, el bono a diez años de Alemania ha terminado la negociación con un interés medio del 3,374 %.