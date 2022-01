Los precios del oro caían el viernes a un mínimo de tres semanas debido a que el dólar se fortalecía después de que la Reserva Federal de Estados Unidos se mostró dispuesta a subir las tasas de interés en marzo, encaminando al lingote a cerrar su peor semana desde fines de noviembre.

A las 10:33 GMT, el oro al contado caía un 0,4% a US$ 1.789,40 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,2% a US$ 1.790,70.

MIRA | Renegociación con mineras sigue en agenda del Gobierno

Los precios del oro subieron a un máximo de más de dos meses a principios de la semana, ya que las mayores tensiones sobre Ucrania y el aumento de la volatilidad del mercado aumentaron el interés en los lingotes como activos de refugio.

Los precios han caído más de un 3% desde entonces, por debajo de los promedios móviles de 100 y 200 días en la última sesión, después de que la Fed reafirmó el miércoles sus planes para poner fin a las compras de bonos que inició para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y señaló un aumento de las tasas de interés en marzo.

“Tanto los alcistas como los bajistas se sentirán igualmente frustrados por los recientes movimientos del precio (del oro)”, dijo Ross Norman, analista independiente.

“El mercado parece estar mirando al nivel de los US$ 1.800, que se comporta como un imán gigante para el precio. Y parece que seguimos rondando ese punto”, sostuvo, añadiendo que la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos estaban presionando al oro.

El aumento de las tasas eleva el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses y cuyo precio se cotiza en dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1% a US$ 22,52 la onza y se dirigía a un descenso semanal de un 7%, el platino perdía un 2% a US$ 1.001,74 y el paladio retrocedía un 4,1% a US$ 2.278,10, aunque ha ganado cerca de un 8% en lo que va de la semana.

Con información de Reuters.