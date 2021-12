Los precios del oro se estabilizaron el martes, ya que la mejoría de la percepción de riesgo y un dólar más firme compensaban el apoyo al lingote derivado de las preocupaciones sobre el impacto económico de la variante del coronavirus ómicron.

El oro al contado subía un 0,1% a US$ 1.779.50 la onza a las 09:44 GMT. Los futuros de oro de Estados Unidos cotizaban con pocos cambios en US$ 1.779.20.

“Con el estado de ánimo mucho más positivo en el mercado, es probable que los precios del oro se mantengan bastante bajos ahora... A menos que haya un deterioro significativo en el apetito por el riesgo, no espere ver el oro muy por encima de los US$ 1.820 en corto plazo”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Los precios del oro podrían subir si resurgen las preocupaciones sobre ómicron, agregó Hewson.

Los mercados bursátiles mundiales y los precios del petróleo se vieron impulsados luego de que se aliviaran las preocupaciones sobre la variante ómicron, con las acciones en Europa subiendo a su nivel más alto en más de una semana.

El índice dólar se apreciaba manteniéndose cerca de un máximo en la semana anterior, elevando el costo del oro para los compradores que tienen otras monedas.

Sin embargo, “el oro debería bajar lentamente ante la perspectiva de una política monetaria más estricta de la Reserva Federal y si el dato de inflación de Estados Unidos es más alto de lo esperado, tendremos un panorama aún más agresivo”, refirió Kyle Rodda, analista de IG Markets.

El Gobierno de Estados Unidos publicará el viernes el dato de inflación al consumidor.

Entre otros metales preciosos, el platino subía 1,3% a US$ 949.41 la onza, en tanto que el paladio sumaba 0,2% a US$ 1.857.75 la onza y plata avanzaba un 0,2% a US$ 22.39 la onza.

Con información de Reuters.

