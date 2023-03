Los bancos suizos UBS y Credit Suisse caen más del 7 % a media sesión de hoy en la Bolsa de Zúrich, en línea con los descensos del sector en el vecino mercado alemán de Fráncfort, donde Deutsche Bank y Commerzbank muestran considerables caídas.

A ello se agrega que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si empleados de Credit Suisse y UBS, entre otras entidades, ayudaron a oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania, según Bloomberg.

Antes del estallido de la guerra, recuerda el mismo medio, Credit Suisse era conocido por sus vínculos con clientes rusos que le llevó a administrar más de US$ 60.000 millones, que le reportaron unos ingresos anuales de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones.

Las acciones de UBS, que se habían estabilizado en los últimos días tras un inicio de semana de grandes altibajos, caen ahora en Zúrich un 7,57 % y se colocan a 16,55 francos suizos (16,76 euros).

Las de Credit Suisse, que en su crisis financiera y de imagen han perdido casi un 90 % de su valor en los últimos 12 meses, bajan hoy un 7,79 % y se sitúan en los 0,74 francos suizos (0,75 euros).

En el parqué de Fráncfort, Deutsche Bank y Commerzbank cayeron en torno a un 14 % y un 9 %. respectivamente, como consecuencia de las recientes turbulencias en el sector (simbolizadas por los colapsos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank estadounidenses y de Credit Suisse) y la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés, aumentados recientemente en EEUU, la UE y Suiza.

Con información de EFE