El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si empleados de Credit Suisse y UBS, entre otras entidades, ayudaron a oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania, según ha publicado este viernes Bloomberg.

Antes del estallido de la guerra, recuerda el mismo medio, Credit Suisse era conocido por sus vínculos con clientes rusos que le llevó a administrar más de US$ 60.000 millones, que le reportaron unos ingresos anuales de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones.

Si bien, en mayo de 2022, cuando en teoría dejó de prestar servicios a este colectivo, tenía alrededor de US$ 33.000 millones, un 50 % más que UBS, el banco que con el apoyo de los supervisores helvéticos integrará Credit Suisse.

El año pasado, explica Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un grupo de trabajo para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas que considera aliados políticos del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Estados Unidos, al igual que Europa, procedió a incautar una serie de bienes propiedad de estos millonarios, entre ellos yates, aviones privados y propiedades de lujo.

Pero, además, el Departamento de Justicia estaría investigando la colaboración de distintos banqueros para evitar las sanciones de sus clientes rusos, lo que podría enfrentar a las entidades a sanciones graves por violar las leyes de Estados Unidos.

En 2014, BNP Paribas acordó pagar casi US$ 9.000 millones después de declararse culpable de procesar transacciones para entidades sudanesas, iraníes y cubanas sancionadas por Estados Unidos.

En 2019, Standard Chartered Bank aceptó pagar más de US$ 1.000 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia, en la que un exempleado de la entidad se declaró culpable de conspirar para violar las sanciones de EE.UU.