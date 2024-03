Usted confirmó que el Gobierno de Francia va a ser el encargado de la construcción del puente Santa Rosa al incluirlo en su G2G. ¿En qué consiste la adenda?

Es una adenda con el PMO Vías, no con el gobierno francés. Parte del acuerdo es que ellos van a realizar el expediente técnico, van a actualizarlo, y sobre la base de eso es que se va a revisar el valor.

Se tenía como valor referencial que el puente costaría S/346 millones. ¿Esa inversión en el G2G va a ser mucho mayor?

Un primer tema que tenemos sobre el valor referencial es que en el pasado se hicieron cuatro convocatorias y ninguna de ellas generó postores. Entonces la razón por la que preferimos hacerla como G2G es porque va a dar continuidad a las obras: el PMO hará el puente y la vía expresa Santa Rosa. Además, porque claramente la elaboración del valor referencial -que se hizo en este ministerio- no fue la más apropiada administrativamente al no atraer ningún postor.





¿Tener un nuevo expediente es volver a comenzar de cero?

No. Es actualizar el expediente. El tema más fuerte del proyecto es el enrocado, que es asegurar el puente de cara al incremento del caudal del río. Ese es el tema que ellos nos dijeron que tenían diferencias con el proyecto que teníamos nosotros. No es volver a comenzar de cero.





¿La PMO mencionó qué tan grande sería el cambio o cuánto aumentaría la inversión?

No lo sabemos. Eso va a verse más adelante.





¿En cuánto tiempo estará el nuevo expediente técnico?

Calculan ellos que entre seis y ocho meses.





¿Y para lanzar el concurso y realizar a la adjudicación?

El concurso ellos lo lanzan rápidamente. De hecho van a ir haciendo en paralelo el proceso, es la parte buena de hacerlo por G2G. El proyecto tiene dos componentes: el puente y el enrocado. Lo más rápido de hacer es el puente y el enrocado se puede ir haciendo luego del puente. Dependerá de la adenda y del estudio técnico aprobado. Ellos están proyectando que hacia finales del 2026, en el segundo semestre del 2026 tendrían el puente Santa Rosa listo.





Tomando en cuenta que el plazo de las obras son dos años, eso quiere decir que el concurso se daría a más tardar en el segundo semestre de este año.

Sí, si todo va bien con la actualización y aprobación del expediente.

Es la propuesta que ellos han hecho.





¿Entonces ustedes no coinciden en que sea una buena fecha?

Del lado nuestro no hay problema con que sea el 18 de diciembre porque tendremos los puentes temporales. Ya están las estructuras en la zona. Vamos a estar a tiempo sin problema. Sin embargo, hemos recibido la preocupación de diferentes actores de la industria, particularmente las aerolíneas y algunas empresas vinculadas al negocio aeronáutico, en relación con que no es la mejor fecha porque estamos hablando de la mudanza del aeropuerto viejo al nuevo en el momento de mayor demanda.





¿Entonces sería mejor que comience a operar en enero?

Nuestra percepción, más allá de que nos gustaría que entre en operación lo más antes posible, es que lo mejor es que sea en enero. Entiendo que LAP quiere tener un margen en caso surja algo para no tener problemas de estar en la fecha límite, que es el 25 de enero. Veremos si podemos tener una marcha blanca antes para que ellos no estén estresados y no tengamos que comenzar el 18 de diciembre. La verdad no nos parece muy prudente.





LAP indica que ustedes no están liderando el proceso de transición y sugieren que puedan crear una mesa técnica que se encargue del mismo. ¿Lo harán?

Nosotros tenemos un director general encargado de todas las coordinaciones y articulaciones con las municipalidades, con las infraestructuras, la Línea 2, también el tema del ordenamiento del tráfico. En una primera etapa no solo se tendrán los puentes temporales, sino también una gestión de tránsito. Tendremos pronto un informe del consultor para que los pasajeros lleguen bien al aeropuerto. Estamos trabajando en ese proceso.





Porque si uno va a Morales Duárez y ve el tráfico actual puede pensar que cuando se abra el aeropuerto va a ser un pandemonio.

Si no tomamos en cuenta que tendremos que hacer una serie de medidas de gestión de tráfico, sin dudas. Por eso estamos tomando medidas.

Hace unos meses usted comentó a El Comercio que venía trabajando con ATU la posibilidad de que la Línea 2 del Metro de Lima llegue al nuevo terminal. ¿Hay avances con ello?

Por lo pronto ya está claro que en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez hay una zona separada para el Metro. Cuando se haga ese ramal de la Línea 4 las personas estarán dentro del aeropuerto.

Entonces se llegará con la Línea 4 y no con la Línea 2.

Con la Línea 4, sí. No hemos querido meter este tema en el corto plazo porque estamos avanzando los permisos de la estación 13 y luego vamos a ver los permisos de la estación de San Marcos.





¿Todavía no hay una fecha exacta para la entrega de la Línea 2?

Estamos trabajando para que en el primer semestre del 2026 tengamos tres estaciones adicionales. Son las de la Municipalidad de Ate hasta el Mercado de Santa Anita. Por eso es importante la estación 13, porque va a permitir que la tuneladora siga avanzando y avanzar prontamente este segundo tramo.





¿Hay una fecha tentativa para tener la obra completa?

Queremos avanzar rápido para ya no avanzar en la parte de infraestructura, sino en el equipamiento de las estaciones para poder entregar la obra en 2028. Esta es una fecha razonable en la que creemos que puede estar porque ya no hay problemas graves de interferencias.

" El escenario optimista es terminar la obra en diciembre del 2025, pero creo que es realista decir que estará en el primer semestre del 2026. En la primera versión del cronograma estaríamos hablando de marzo de 2026".

¿Cuántas interferencias quedan por subsanar?

Hay alguna cosa pequeña. Son entre siete y ocho interferencias, pero son menores y ninguna de ellas debería parar la obra.

Usted también anunció que se realizará una adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero por los retrasos en su construcción. Además, se daría una serie de adelantos para que las obras se pongan al día. ¿Eso cómo modifica la inversión del G2G?

No es una adenda con el G2G, sino con la empresa constructora. Estamos en un entrampamiento y planteamos a la empresa que haga un cronograma acelerado de obra para recuperar el avance. Debería haber un 23% de avance y estamos en 12%. La idea es no atrasar, más bien recuperar el tiempo. El escenario optimista es terminar la obra en diciembre del 2025, pero creo que es realista decir que estará en el primer semestre del 2026. En la primera versión del cronograma estaríamos hablando de marzo de 2026.





¿A cuánto asciende el adelanto que le van a dar?

Inicialmente era un monto de alrededor de S/40 millones. En función a este cronograma vamos a tener que pensar en un esquema de pagos parciales. Entonces, probablemente será un poco más de S/40 millones, pero se va a trabajar en varios frentes, pero primero queremos esperar al supervisor.





¿Cuándo estaría el informe?

Esta semana debería estar la opinión del supervisor sobre el cronograma acelerado. La empresa entregó el cronograma la semana pasada. Entonces esperamos que esta semana nos den la noticia de que se aprobó para comenzar a trabajar la adenda y a trabajar de cara para recuperar la obra a mediados de marzo, porque es cuando bajan las lluvias.





¿La nueva adenda modifica la inversión final del proyecto?

En principio no. No estamos hablando de ningún incremento del valor. Hay, como en todo contrato, algunas precisiones. Hay solicitudes, por ejemplo, de que se reconozcan pagos adicionales por una etapa anterior de la obra, pero eso se verá en su momento a través de controversias como ocurre en toda obra.

Donde sí hubo un cambio en la inversión final es en la nueva Carretera Central. Hace unos días anunció que este proyecto finalmente demandará una inversión de S/24 mil millones cuando en el G2G firmado con el Gobierno de Francia (es el mismo contrato en el que se incorporó el puente Santa Rosa) tenía un valor de S/11 mil millones. ¿Por qué se dio un cambio en esa magnitud?

Hay varias cosas que han cambiado. Ahora es una vía con más calzadas que las que tenía inicialmente la carretera. Segundo, también incrementó la solución en términos de túneles y viaductos elevados. Hay 33 kilómetros de túneles. La ruta que hizo el PMO francés es distinta también, es más larga, cerca de 50 kilómetros más. Esta es una solución que asegura que esta vía no será afectada por fenómenos climatológicos, por los huaicos.





¿Pero esas soluciones no se conocían desde antes? Porque ha crecido el valor de la obra en más del doble.

También hubo una actualización en los precios. El proyecto anterior estaba hecho con precios del año 2018. Hay cosas que cambiaron en cuanto al diseño y en los costos.





El Colegio de Ingenieros de Lima criticó mucho esa nueva ruta, indicando los aumentos en costos. Advirtieron que los incrementos serían injustificados.

Hemos hecho una serie de informes para evaluar distintos trazos. El de Colegio de Ingenieros fue descartado. Esta es una discusión técnica. Se hizo un análisis multicriterio entre 11 rutas y se eligió esta. Hay personas que pueden criticar que es un valor muy alto, pero cuando revisas el costo-beneficio del proyecto, sin duda el beneficio social es mucho mayor que el valor del proyecto.





El ministro de Economía y Finanzas anterior, Alex Contreras, lanzó el Plan Unidos, que busca dar una serie de ‘shocks’ a la economía. Estos incluyen proyectos de infraestructura importantes, como la represa de Yanapuquio en Moquegua y Arequipa por S/607 millones, que es una mejora a la agronomía del sur mientras se espera a Majes Siguas II. ¿En qué estado se encuentran este y los otros proyectos del Plan Unidos?

Seguimos trabajando en ellas. Esto es un tema que no solo lo planteó un ministro de Economía, sino que es una propuesta del Gobierno. Obviamente cada ministro tiene sus particularidades, quizá uno pueda ponerle más énfasis a un punto que está ahí y algo menos de énfasis en otro, pero es un plan del Gobierno.

"Estamos haciendo un inventario de cuál es la situación de la red dorsal. Desde el punto de vista electrónico vemos que la red está operando bien, pero hay algunos puntos donde se notan algunos problemas técnicos".

Entonces la represa va.

No es un tema de mi cartera, pero si está planteado en el Plan Unidos, es una propuesta del Gobierno.





Una meta más grande es la adjudicación de Asociaciones Público Privadas (APP). Se espera que se llegue a adjudicar US$8 mil millones este año. ¿Cómo va el avance de grandes obras listas para salir en el corto plazo, como el Anillo Vial Periférico o el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica?

Una gran parte de los US$8 mil millones son los US$2,3 mil millones del Anillo Vial Periférico. Su plazo vence en marzo y veremos si hay postores o no, si se mantiene la propuesta inicial. En el caso del “Tren Macho” el concurso ya está por adjudicarse. Eso no va a parar.





En diciembre dijo que el MTC estaba por sacar un concurso para encargar de forma transitoria la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. ¿En qué proceso se encuentra ello?

Antes de encargar a un operador concreto, necesitamos tener clara la situación de la red dorsal. Como consecuencia de la resolución de contrato y de la toma de Pronatel de los nodos, no se ha dado mantenimiento a algunos de esos nodos de forma adecuada. Incluso en algunos encontramos algunas irregularidades por su mal uso. Estamos haciendo un inventario de cuál es la situación de la red dorsal. Desde el punto de vista electrónico vemos que la red está operando bien, pero hay algunos puntos donde se notan algunos problemas técnicos. Este análisis nos dejaría claro cuál es el Estado de la red que se le dará al nuevo operador.





¿Hay empresas interesadas en operar los nodos?

Todavía no hemos hecho el sondeo de mercado. Primero queremos tener clara la situación de la red. Es lo primero que nos consultará cualquier interesado.