El ministro de Economía y Finanzas, José Arista indicó que Petro-Perú podría empezar a mostrar resultados “en azul” a partir del 2025, ya que por lo pronto la empresa se encuentra “en rojo” debido a las obligaciones económicas que mantiene.

En ese sentido, dijo que, en su opinión personal, a partir de estos resultados positivos, se podría buscar la participación privada tanto a nivel financiero como de gestión, con el objetivo de hacerla más eficiente y pueda jugar “en las ligas mayores”.

Acompañado del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, para comentar sobre la renuncia del Directorio de Petro-Perú que forma parte de los cambios anunciados por el Ejecutivo, Arista sostuvo que no se puede caer en el exceso de confianza tras evidenciarse algunas cifras positivas iniciales que ha mostrado la estatal en enero.

“Para el próximo año deberíamos comenzar a ver algunos resultados en azul, pero en este año 2024 los resultado van a seguir en rojo porque la empresa tiene muchos compromisos que atender e internamente sospecho que va a estar sufriendo transformaciones que ojala la viabilicen a un escenario más estable en los próximos años”, dijo.

Al ser consultado sobre una posible privatización, Arista señaló que dicho tema siempre será una decisión política, pero más allá de ello, en la actualidad es muy difícil pensar que Petro-Perú pueda ser “un imán de inversión privada”.

“Mi opinión particular es que en estos momentos no veo viable una privatización, pero sí creo que en la medida que se comienza a mostrar números azules, el valor de la empresa va a ir creciendo y va a ser mucho más fácil buscar -no de repente la venta total- pero sí una capitalización privada, una participación a través de diferentes mecanismos, una participación en la gestión junto con un aporte financiero que haga a la empresa saltar a las ligas mayores ; porque potencial tiene y estoy seguro que eso el mercado lo va a valorar”, dijo.

“En su oportunidad, de repente para el 2025, el 2026 se va a evaluar las nuevas posibilidad de Petro-Perú de lograr capital privado y también una mayor participación de la gestión privada”, remarcó.