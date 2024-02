“Acá hay la cultura de la mentira”, apunta José Arista, titular del MEF, con quien conversamos sobre las dudas que despiertan las aseveraciones de la petrolera estatal y también sobre su nuevo salvataje (de US$1.300 millones), el cual se orientará a asegurar el abastecimiento de combustibles y no a financiar la “vida de príncipes árabes” de algunos funcionarios.

— En primer lugar, ¿nos podría explicar en qué consiste este nuevo apoyo financiero para Petro-Perú, que vendría a ser un tercer rescate?

Efectivamente, creo que es el tercer rescate (de Petro-Perú). Pero este es un rescate más integral porque no viene solamente con un apoyo financiero, sino que se encuentra condicionado a la gobernanza de la misma institución, y esto significa la designación de un nuevo Directorio.

— ¿El cual asumirá la reorganización de la empresa?

Evidentemente se le dará facultades para que implemente un plan de austeridad y para que elabore un plan de compra de renuncias y renovación de personal, entendiendo que muchos (funcionarios) están al borde la jubilación. Pero, en general, la idea es sacar a Petro-Perú de este hoyo de falta de liquidez para volver a poner los números en azul.

— ¿Ese es el objetivo de este tercer rescate?

Lo que mueve al MEF a tomar acción sobre este tema es evitar un desabastecimiento de combustibles porque Petro-Perú abastece, en promedio, a cerca del 30% de todo el país. Pero hay regiones, como las de la selva, en donde es un jugador dominante en el abastecimiento de combustibles, por encima del 80%.

— La pregunta es: ¿cuánto dinero necesita Petro-Perú para evitar este negativo escenario? Porque lo que ellos venían solicitando es no menos de US$3.000 millones.

Sí, claro, pero cuando ellos piden lo hacen con el objetivo de mantener el estatus quo con todos sus privilegios y gastos y sin plan de austeridad. Y siempre teniendo esta vida de príncipes árabes, pero lo que nosotros queremos ahora es que vivan como trabajadores peruanos. Por eso, vamos a reducir los costos. En ese sentido, el pedido original que ellos requerían, evidentemente, también será reducido.

— ¿Y a cuánto se reducirá ese pedido?

Todo eso suma, más o menos, US$1.300 millones (US$800 millones de una garantía del Banco de la Nación y US$500 millones de ampliación de una línea de crédito ya existente).

— ¿Qué asegura que este tercer rescate no será el último?

Eso. Bueno, digamos que cuando uno va jugar un partido de fútbol lleva a sus mejores jugadores, pero ¿qué te asegura que el triunfo está garantizado? La verdad, es difícil asegurar eso. Lo que sí te puedo decir es que estamos poniendo a los mejores profesionales que podemos encontrar para que dirijan la empresa. Por nuestro lado, estamos haciendo el mejor esfuerzo financiero por solucionar el problema de iliquidez de Petro-Perú. Y después, esta seguirá deshaciéndose de los activos que no son rentables.

— ¿Qué activos se venderán?

Eso forma parte del plan de austeridad que, posiblemente, va a aplicar el nuevo directorio, y ellos son libres de tomar esa decisión.

— ¿No piensan vender la sede principal de Petro-Perú, por ejemplo?

No tenemos en mente venderla, sino que esos activos entren en garantía del préstamo que estamos brindando. No es suficiente, obviamente. Ese edificio vale US$100 millones, pero el nuevo directorio evaluará, conforme va avanzando con el plan, como se irán vendiendo estos activos.

NUEVO DIRECTORIO

— Hablando del nuevo directorio, ¿cuándo iniciará funciones? El premier señaló ayer que el Fonafe tiene un plazo de 15 días para hacer la selección.

No. La idea es la siguiente: mañana se desarrollará la primera sesión de la Junta General de Accionistas de Petro-Perú. En esa reunión vamos a nombrar a los nuevos directores y, a la salida, daremos una conferencia de prensa con el ministro Rómulo Mucho para dar a conocer a la prensa todos los detalles de dichos nombramientos.

— ¿Mañana presentarán a los nuevos directores de Petro-Perú?

Por supuesto. Acá estamos luchando contra el tiempo, que es nuestro peor enemigo. Por este periodo de emergencia estamos saliendo con un nombramiento ad hoc de los directores, pero a partir del 31 de diciembre se autorizará al Fonafe para que contrate a un head hunter que buscará a los nuevos directores.

— ¿Se irán todos los directores de Petro-Perú o quedará alguno?

Se renovará al cien por ciento.

— ¿Eso incluye al presidente del directorio, Pedro Chira?

Evidentemente. Si cambias a los directores, también debes hacerlo con el presidente del directorio. Yo lo miro así: Si un equipo de futbol está perdiendo 5 a 0 durante diez partidos seguidos, ¿qué esperas que ocurra? No vamos a botar a todos los trabajadores, pero el director técnico (y su comando) tienen que presentar su carta de renuncia.

— ¿El Minem seguirá teniendo mayoría en el directorio de Petro-Perú?

No. En este caso, al MEF le tocan tres directores y al Minem le tocan dos. Y hay uno que entrará como representante de los trabajadores. Tanto Rómulo Mucho como yo estamos eligiendo directores que sean pro-mercado y que no tengan ningún compromiso con Petro-Perú. Es decir, que no trabajen en empresas que hayan sido clientes o proveedores suyos o que no hayan laborado en Petro-Perú con anterioridad. Esto, para evitar suspicacias. Estamos en búsqueda de personas totalmente asépticas.

— ¿Para qué no haya conflictos de interés?

Exactamente.

— Un caso escandaloso es el de Oscar Vera, quien fue gerente de operaciones de Petro-Perú, luego fue miembro del directorio, luego fue ministro del Minem y ahora vuelve como gerente de Operaciones a la estatal. ¿No es esto un conflicto de interés?

Ese es un tema interno que lo debe manejar el nuevo directorio. Eso es lo único que te puedo decir.

CADENA DE MENTIRAS

— El Gobierno va a reorganizar el directorio de Petro-Perú, pero ¿qué hay de los mandos medios e inferiores? Se dice que la información llega distorsionada al Consejo de Ministros porque los empleados de la estatal mienten a los supervisores, estos a los gerentes y estos a los directores.

Te faltó decir también que los directores mienten a los miembros del Consejo de Ministros.

— ¿Eso también ha estado ocurriendo? ¿Es como una cadena?

Es una cadena de mentiras.

— ¿Cómo se soluciona este problema?

Eso es parte de la cultura interna que ha manejado Petro-Perú durante años y forma parte de los cambios que debe tratar el nuevo directorio. No es una perita en dulce el trabajo que estamos encargando a estas personas. Ellos van a recibir todo nuestro apoyo, pero vamos a requerir resultados.

— ¿Qué tipo de resultados?

Vamos a ver como, día a día, van cambiando esta cultura con los nuevos gerentes, los nuevos cuadros y los equipos que van a ir poniendo. Y los mensajes que se van a ir emitiendo.

— Algunos especialistas señalan que Petro-Perú no dice toda la verdad cuando afirma que la nueva refinería de Talara ya trabaja al 100%. La empresa sostuvo eso en diciembre, pero en su último reporte habla de 99,2% de avance. Siempre faltan unos decimales. ¿El Gobierno se asegurará de que Petro-Perú diga toda la verdad en este caso?

Como tú lo has mencionado, acá hay la cultura de la mentira. El de abajo miente al intermedio, éste miente al de arriba y el de arriba miente al Consejo de Ministros. Y posiblemente el Consejo de Ministros, con esa mala información, también transmite a la prensa mala información. Nada es creíble. Nos dicen que la nueva refinería está trabajando desde hace dos meses al 99%, pero la verdad es que parece que no es así.

— ¿Qué proponen hacer al respecto?

Eso implica un nivel de fiscalización, de control, de verificación más in situ. Lo que nosotros vamos a hacer como accionistas en representación del Estado es darle todas las facilidades y todo el apoyo al nuevo directorio de Petro-Perú para que cuente con las personas competentes y todas las herramientas para que hagan un buen trabajo.

— Hasta hace poco el sindicato de trabajadores de Petro-controlaba a la empresa y también al Minem. ¿Este orden de cosas va a cambiar?

Mira, este es un sindicato muy fuerte. Justo ayer estaba viendo el nivel de privilegios que tiene y ocupa hoja tras hoja tras hoja. Una de las cosas que estaba viendo es que, si un trabajador tiene un hijo y este supera los 29 años de edad, sigue gozando de escolaridad. O si destacan a un funcionario a Talara, este recibe dos tickets de ida y vuelta por avión para que toda su familia vaya a visitarlo. Es decir, una serie de privilegios como si estuvieran en Dubai.

— Se entiende que con el apoyo financiero, la reorganización y las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno, se atenderá estos problemas y se reducirá la posibilidad de un cuarto rescate.

Así es. Lo que quiero que quede diáfanamente claro es que mi función es cuidar los impuestos de los contribuyentes: los del ama de casa que va al mercado y paga su IGV, y los del amigo de la pichanga del fin de semana que paga S/2 de ISC por una cerveza. Yo tengo la responsabilidad de cuidar esos recursos, y de la mejor manera. No tengo por qué estar financiando la buena vida de algunos funcionarios.

— Se entiende muy bien eso, sobre todo, cuando hay muchas necesidades en la población.

Mi función en el MEF es cautelar el buen uso de los recursos públicos. Y eso es lo que trato de hacer. Puede que parezca antipático, mala gente o envidioso frente a la calidad de beneficios que puedan tener algunos pocos funcionarios, pero mi labor no es cautelar esos beneficios particulares sino darle buen uso a los recursos que obtenemos de los contribuyentes.

CAMBIOS EN SUNAT

— ¿Esta restructuración de Petro-Perú se hará extensiva a Perú-Petro?

El MEF tiene un miembro en el directorio de Perú-Petro, que es Carlos Casas, pero este tema está en la cancha del Minem.

— ¿Y en la jefatura de la Sunat, se harán cambios?

¿Te refieres al jefe de la Sunat?

— Así es. Ha trascendido que el jefe de Sunat dejaría la institución.

Sí. Nuestra idea es refrescar la Sunat con un cambio en la directiva. Si bien Enrique Vera ha hecho un buen trabajo, yo creo que es hora de refrescar la institución con gente que venga con nuevas ideas. En ese sentido, mi mensaje para la nueva autoridad, que todavía estamos buscando mediante evaluaciones entre varios candidatos, es: Tenemos que ampliar la base tributaria.

— ¿Ampliar la base tributaria será el objetivo de la Sunat?

Yo he visto que la llegada de la Sunat en provincias es nula. Nula. Un día no aguanté y fui a la Sunat y pregunté: “¿Dónde está el gerente de fiscalización?”. Y me contestaron que estaba haciendo teletrabajo desde Lima. ¿Pero, cómo un gerente de fiscalización va a estar haciendo teletrabajo desde Lima? Entonces, esas cosas hay que irlas corrigiendo. Hay que tener un poco más de empatía con la función que desemeñamos. No se debe permitir este tipo de vacíos institucionales que son aprovechados por la elusión o la evasión. Por eso, lo que queremos es darle nuevos aires a la Sunat para ampliar la base tributaria.

— ¿Cómo este, se harán otros cambios en el aparato del MEF?

Los que han estado mostrando resultados no tan positivos tienen que ser evaluados. Pero eso es bueno. En todos sitios nos evalúan porque nadie es dueño de ningún puesto en el sector público. Pero, si me preguntas sobre más cambios (específicos), no tengo idea ahora mismo. El único cambio obligado tiene que ser el del Fonafe porque la directora de esta institución, Betty Sotelo, pasará a ser viceministra de Hacienda.