”Una reforma penal tiene que estar lejos de la corriente política”

Por César Nakazaki Seminario, abogado

Las reformas en el sistema penal tienen que armonizar la búsqueda de la verdad y los derechos de la persona que se ve afectada por la investigación. Una reforma penal tiene que estar lejos de la corriente política y cerca de expertos técnicos; quién se beneficie en si no es tan importante como mejorar un servicio público.





Una práctica sana sería reducir lo largo que puede resultar el procedimiento; buscar formas de culminar procesos que no pueden sustentar una sentencia válida, sin necesidad de ir por todo el camino completo. La verdad no solo se logra con la sentencia, sino que se alcanza cuando el camino no puede avanzar más de lo ya recorrido; ir más allá de lo que el caso permite hace que cualquier sentencia pierda su valor, una victoria pírrica si se quiere.





Descargar al Poder Judicial de casos que nunca debieron abrirse, dándole al Juez la posibilidad de controlar el inicio del proceso, es una vía válida para garantizar que el investigado no se afecte más allá de lo que se justifica y que quien se considere agraviado obtenga una respuesta a su problema en tiempo mucho más corto que el actual.





Esta idea aplica a las demás decisiones de fiscalía; los fiscales son personas y puede que su criterio necesite una “revisión” por parte de otra para evitar arbitrariedad