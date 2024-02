Carlos Revilla- ex director de Provías Descentralizado (PVD) durante el gobierno de Martín Vizcarra- es el único de los presuntos integrantes de Los Intocables de la Corrupción que fueron detenidos a fines de enero que no se ha acogido a la colaboración eficaz. De acuerdo al Ministerio Público, él habría cumplido un rol clave dentro de la red criminal. Pero esto no fue impedimento para que protagonice diferencias e impasses con otros miembros de esta.

En su declaración del último 21 de setiembre, el testigo protegido N°04-2023 ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) relató que Revilla le contó a parte de “Los moqueguanos” que estaba “incómodo” con Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, exministros de Transportes y Comunicaciones.

¿La razón? “Porque no estarían cumpliendo en darle su parte” de los sobornos obtenidos tras acordar con empresas peruanas y chinas una serie de licitaciones en PVD.

“Le habían promedito una cantidad y no habían cumplido y le estaban dando cantidades menores”, agregó el testigo protegido N°04-2023.

Revilla- de acuerdo al mismo testimonio- advirtió que si esta situación continuaba, “yo voy a ir a Palacio [de Gobierno] a hablar con el jefe las cosas claras”.

“Esto refiriéndose que hablaría directamente con Martín Vizcarra para que le hagan llegar su parte, puesto que él era la caja de Provías Descentralizado”, añadió el delator.

Vizcarra Cornejo es sindicado por el Eficcop como el presunto cabecilla de la organización criminal. Recientemente, la Fiscalía de la Nación le inició investigación preliminar al expresidente por los presuntos delitos de organización criminal y colusión (en la modalidad de instigador).

En la misma pesquisa ha sido incluido Trujillo, pero no a Estremadoyro.

El reclamo de parte de Revilla se repitió entre junio o julio de 2018, según el testigo protegido N°04-2023, cuando un sector de “Los moqueguanos” asistió a un restaurante arequipeño en Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, con motivo del cumpleaños del alto funcionario.

“[Revilla] otra vez comenta muy incómodo ‘que iba a tratar directamente con el jefe, porque no le hacían llegar su parte a él, [que] lo estaban cerrando’. Esto por el dinero producido de las coimas de Provías Descentralizado, [que] en ese tiempo le hacía llegar a Estremadoyro y Trujillo más aún que él mismo hace la caja de Provías Descentralizado”, manifestó.

De acuerdo a la investigación del Eficcop, la presunta red de Vizcarra Cornejo habría recibido, por lo menos, S/3,6 millones en sobornos por, al menos, tres obras: el mejoramiento de un camino vecinal en Moquegua: Tintay, en Apurímac; y Pampas (la construcción de un puente entre Ayacucho y Apurímac). Todas estas valorizadas en S/274′133.173.

El acuerdo de “Los moqueguanos”

En otro momento, el testigo protegido N°04-2023 dijo que Trujillo convocó a una reunión a “Los moqueguanos” en abril de 2018, tras haber jurado como ministro de Transportes y Comunicaciones. A esta cita acudieron Revilla, Estremadoyro, Cristian Nina Maquera, Joel Faber Zapata y Stalin Zeballos.

En el encuentro acordaron que “debían apoyar la gestión de Vizcarra” porque eran conocidos de Moquegua y hubo un reparto de cargos.

Por ejemplo, Revilla sería el director ejecutivo de PVD, Nina Maquera sería asesor en el MTC, Faber Zapata iría al área de Administración de Provías Nacional y Estremadoyro sería nombrado como viceministro en el MTC.

El delator, además, señaló que durante las reuniones de “Los moqueguanos”, Revilla “siempre hablaba en clave” con Trujillo y Estremadoyro al indicarles que “ya mandé los oficios, ya te hice llegar los oficios o yo mismo voy a llevarte los oficios”.

“Posteriormente, Revilla precisó que utilizaba esa frase al referirse a billetes de dinero en maletas”, complementó.

En el requerimiento de formalización de investigación en contra del ex director ejecutivo de PVD, el Eficcop subrayó que su pesquisa “cuenta con suficientes elementos de convicción” que dan cuenta sobre “operaciones ilegales” que habría impulsado Vizcarra Cornejo desde su posición de presidente de la República, entre marzo de 2018 y noviembre de 2020.

Para ello, el primer paso de Vizcarra- de acuerdo a la tesis del Ministerio Público- fue “controlar” el MTC a través de la figura de “su socio” Trujillo y la designación de Estremadoyro como viceministro de Transportes.

Estas acciones permitieron que Los Intocables de la Corrupción “articulen y supervisen la correcta distribución de las ilegales licitaciones y contrataciones públicas” en Provías Descentralizado.

Este Diario intentó comunicarse con Sandro Urdanivia, abogado de Revilla, pero se excusó de brindar declaraciones.

El Comercio también trató de ubicar a los exministros Trujillo y Estremadoyro, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

El testigo protegido N°04-2023 también narró que Hugo Misad, conocido como “El Turco” (quien es sindicado como presunto testaferro de Vizcarra), fue nombrado asesor de la secretaría general del MTC durante la gestión del ex gobernador regional de Moquegua. Añadió que todo el día daba vueltas por las oficinas y que no tenía carga administrativa y que a las 5 de la tarde se retiraba. “Esa rutina siguió hasta agosto de 2017″, dijo.

Tras la salida de Vizcarra del MTC por el Caso Chinchero, Edmer Trujillo, quien se mantenía como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le pide a Stalin Zeballos, jefe del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que “por encargo de Vizcarra debía darle un cargo de confianza a Hugo Misad”. Esto porque el entonces primer vicepresidente “quería tenerlo cerca”.

A raíz de ello, Zeballos modificó el Cuadro de Asignación de Personal para la Oficina de Planeamiento del PNSU, con el objetivo de que el jefe de este despacho deje de ser para “un nombrado” y pase a ser un cargo para “un personal de confianza”.

Además, el testigo protegido N°04-2023 contó que Misad, Zeballos y otros de “Los moqueguanos” vivían juntos en una casa en Pueblo Libre. Ahí “El Turco” organizaba reuniones y en una de estas, cuando ya el entonces primer vicepresidente estaba como embajador del Perú en Canadá, le pidió tranquilidad a todos, porque Vizcarra “en cualquier momento” iba a retornar al país “como presidente”, porque ya estaba gestionando la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en alianza con el fujimorismo.