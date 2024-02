El equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) atribuye al investigado Carlos Revilla, exdirector de Provías Descentralizado, haber intentado influir en la versión de un exasesor que declaró como testigo ante una comisión del Congreso sobre licitaciones de empresas chinas. Todo ello dentro de la investigación fiscal a Los Intocables de la Corrupción, presunta red criminal que habría liderado el expresidente Martín Vizcarra, y de las audiencias de prisión preventiva por ese caso.

El señalamiento se da a partir de una llamada entre el investigado y el testigo Yuri Ramos Herrera, su exasesor cuando fue director ejecutivo de PVD. La transcripción de esa llamada, que fue interceptada gracias a una autorización judicial, forma parte del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Carlos Revilla y su coinvestigado Alcides Villafuerte. El pedido fiscal se viene debatiendo en audiencias desde la semana pasada ante el juez Miguel Quevedo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

La fiscalía atribuye a Carlos Revilla ser parte de la supuesta red liderada por Martín Vizcarra y ligada a presuntos actos de corrupción en al menos tres licitaciones, por las que se habrían cobrado coimas. En la trama también están involucradas empresas chinas, cuyas contrataciones serían luego indagadas por una comisión especial creada en el 2022 por el Congreso. El grupo es presidido por el legislador Héctor Valer.

En particular, a Carlos Revilla se le atribuye haber realizado distintas acciones ligadas al delito de organización criminal. Una de ellas es que, en su condición de director de PVD, habría convocado a personas de su “absoluta confianza” para colocarlas en puestos claves de la institución. Ello para cumplir el objetivo de “impulsar las acciones ilícitas en el marco de contrataciones del Estado”. Una de esas personas era Yuri Ramos Herrera, asesor de la dirección de PVD entre julio del 2018 y octubre del 2021.

La llamada interceptada

Según la declaración que dio Yuri Ramos a la fiscalía en enero pasado- a la que accedió El Comercio- llegó a ese puesto tras recibir una llamada de Carlos Revilla a inicios de junio del 2018. Unos quince días después, luego de pasar entrevistas con funcionarios de la entidad y enviar su CV, Revilla lo nombró asesor. También refirió que conoció a Revilla cuando trabajaron en Arequipa (2004-2007), y que luego tuvieron contacto esporádicamente hasta que lo llamó para ofrecerle el cargo de asesor.

La conversación interceptada entre Yuri Ramos y Carlos Revilla es del 17 de noviembre del 2023. Según se consigna en la transcripción, a la que accedió este Diario, allí también se aborda el tema de cómo Yuri Ramos llegó a PVD, aunque en otros términos. El tema central era la comisión presidida por Héctor Valer, que citó como testigo al exasesor.

En la llamada, Revilla le dice que “no tenemos roche” en relación con lo que investigaba la comisión, y que tenía que cumplir y presentarse, aunque también le advierte que le iban a hacer “preguntas capciosas”. Ante ello, Ramos comenta que “seguramente” iban a preguntar por “cómo es que yo llegué al ministerio”.

Transcripción de la llamada presentada por la fiscalía

Revilla le replicó: “No, o sea, te van a decir usted cómo llamó, este, el doctor César Cairo [jefe de Recursos Humanos de PVD] me convocó”. Esa respuesta contradice, o al menos deja de lado, lo que luego sí declaró el propio Ramos a la fiscalía: que fue Revilla quien lo llamó para ofrecerle el puesto de asesor.

“Exactamente, exactamente, el director, el jefe de personal me convocó, lo cual es cierto, él me pidió currículum, se le envié, lo evaluaron y ya está”, replicó luego Ramos. Posteriormente, Revilla le dice que no creían que le iban a hacer esa pregunta, aunque también le recomienda que asista con un abogado y le dice que “así te hallen culpable, lo que ch... sea, eso lo van a pasar a la fiscalía [...] Y en fiscalía es que...te abren la investigación, pero después no pasa ni m...”.

Por último, Carlos Revilla le pide avisarle por “cualquier cosa” que necesite y le asegura que conoce al presidente de la comisión. “Igual yo te aviso, eh yo lo conozco al presidente de la comisión, al Loco Valer”.

Carlos Revilla es esposado luego de la audiencia de prisión preventiva de este miércoles por el caso 'Los Intocables de la Corrupción'. El exfuncionario seguirá bajo detención preliminar hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: GEC / Hugo Pérez

El Comercio consultór al congresista si, en efecto, conoce al exdirector de PVD. Héctor Valer respondió que lo conoció “del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, me lo presentó la Ministra Paola Lazarte como Jefe de Gabinete”.

“No me une ninguna relación de amistad, enemistad o familiar. Al extremo que yo requerí su conducción compulsiva de grado y fuerza a la Comisión de Investigación China, donde nunca quiso acudir. Asimismo colaboramos con el Ministerio Público remitiendo información junto a elementos de convicción respecto a su conducta”, manifestó el legilador.

Por otro lado, fuentes de este Diario indicaron que Ramos Herrera sí llegó a declarar ante la comisión.

Pidió "que no diga la verdad"

Citando estos elementos en la audiencia de prisión preventiva de este miércoles, el fiscal del caso, José Luis Quispe, destacó que fue Carlos Revilla quien “convoca directamente” a Yuri Ramos. “No lo dice un tercero, lo dice el mismo señor Yuri Ramos en su declaración testimonial”, remarcó. No obstante, añadió que luego, en la llamada interceptada, Revilla le pide a Ramos “que no diga la verdad, que no diga que él lo convocó para ser hombre de confianza; sino que diga que lo convocó el señor César Cairo”.

José Luis Quispe, fiscal del Eficcop a cargo del caso 'Los Intocables de la Corrupción'. Foto: GEC / Hugo Pérez

“[Revilla] quiere quebrar la realidad de la información y le dice que diga que lo convocó el señor César Cairo, de Recursos Humanos”, afirmó el fiscal. Agregó que está corroborado que Yuri Ramos, a quien describe como el “hombre de confianza” de Carlos Revilla, participó de once procesos de licitaciones valorizados en más de S/ 608 millones.

En el requerimiento escrito -al que accedió El Comercio- la fiscalía incide en que Carlos Revilla habría invocado influencias sobre el congresista Héctor Valer y que señaló a Yuri Ramos “la forma en la que debe responder las preguntas que se formulen” en la comisión para “adecuar la versión de una tercera persona sobre hechos que son objeto de investigación”.

En la misma audiencia, el abogado de Carlos Revilla cuestionó ante el juez que la transcripción de la llamada citada por la fiscalía en su pedido de prisión preventiva esté incompleta y que “tendenciosamente, se pretende afirmar que el señor Revilla habría pretendido incidir respecto al señor Yuri Ramos para falsear la verdad y decir una cosa distinta a como ocurrieron los hechos”. Luego, citando la transcripción completa, destacó la parte en que Ramos dice “el jefe de personal me convocó, lo cual es cierto”.

Transcripción completa de la llamada telefónica

“[Es] una conversación entre estas dos personas que denota espontaneidad, en la cual el señor Yuri Ramos le dice al señor Carlos Revilla ‘lo que me estás diciendo es cierto’. ¿Cuál es la intención del Ministerio Público de omitir este dato relevante?”, cuestionó el abogado.

A pesar de que esta parte aún no se debate en la audiencia, El Comercio conoció que la misma llamada también será usada por la fiscalía para justificar el riesgo de que Carlos Revilla obstruya las investigaciones en su contra. Este aspecto, junto al peligro de fuga, es clave para la futura decisión que tome el juez Miguel Quevedo respecto a si le impone prisión preventiva al exdirector ejecutivo de PVD.

“Se logra advertir que Carlos Revilla le señala a Yuri Ramos que le formularían preguntas ‘capciosas’ y que sus respuestas tendrían que ir en la línea de que fue convocado por una tercera persona”, señala la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva. “Se configura el peligro de obstaculización pues este buscaría influir en el comportamiento de terceras personas para que estas adopten versiones contrarias a la verdad”.

La llamada también justifica el peligro de obstaculización atribuido por la fiscalía al investigado Carlos Revilla.

Otro aspecto advertido por la fiscalía respecto al peligro de obstaculización es la “alta posibilidad” de que otros implicados en el caso lo contacten para que “les imparta los lineamientos” orientados a obstruir la justicia. Como muestra de ella, indican que el 30 de enero, durante el operativo donde se dio su detención preliminar, su coinvestigada Elizabeth Ugarte lo llamó para preguntarle si había sido arrestado. Él le contestó que sí y que estaba en compañía de la fiscalía. Ugarte también tiene una orden de detención, pero salió del país ante de que se ejecute y hoy está no habida.

Villafuerte se allanará a pedido de prisión preventiva

La audiencia de prisión preventiva por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’ seguirá este viernes 23 de enero desde las 10 a.m. En la audiencia de este miércoles, se terminó el debate respecto al investigado Carlos Revilla en lo que se le atribuye por el delito de organización criminal y se inició lo referido al delito de colusión. El debate por ese ilícito seguirá el viernes con la respuesta de su defensa.

A su salida de la audiencia, el abogado de Alcides Villafuerte, el otro investigado para el que se pide prisión preventiva, anunció que ellos no se opondrán al pedido de la fiscalía. Esto como consecuencia de haberse sometido a un proceso de colaboración eficaz, en el que su defendido ha aceptado ser parte de la presunta organización criminal junto a César Revilla y haberle entregado a este el dinero de coimas.

Luis Javier Capuñay, abogado del colaborador eficaz Alcides Villafuerte. Foto: GEC / Hugo Pérez

“La postura de esta defensa va a ser allanarnos al pedido de prisión preventiva. No vamos a refutar. Como ya hemos aceptado cargos al someternos a la colaboración, no vamos a rebatir la teoría del Ministerio Público”, indicó Luis Javier Capuñay ante una pregunta de El Comercio. Respecto a qué relación tuvo su defendido con Martín Vizcarra, dijo que “son parte de la misma organización criminal”, pero que él “reconoce haberle entregado dinero al señor Revilla”. “Ya a donde haya llegado el señor Revilla para la entrega del dinero, eso será materia de esclarecimiento”.

En lo que respecta a las audiencias, todavía falta la discusión de lo referido a las imputaciones contra Carlos Revilla por el delito de lavado de activos y todo lo relacionado a Alcides Villafuerte. Sin embargo, con el allanamiento anunciado por la defensa de este investigado, esa parte del debate podría durar mucho menos. Aun así, todo apunta a que el juez recién podrá resolver el pedido de prisión preventiva, como mínimo, la próxima semana.