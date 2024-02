Como se recuerda, Revilla Loayza viene siendo investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada como parte de la presunta red criminal “Los Intocables de la Corrupción” que habría liderado Vizcarra Cornejo.

Según la tesis fiscal, el presunto grupo criminal habría solicitado como retribución ilícita, el 3,5% del total del monto de obras como “Las Pampas”, “Tintay” y “Samegua” a los consorcios ganadores.

Revilla, indica la fiscalía, delegó las coordinaciones directas en Alcides Villafuerte, dado que este ya conocía a la mayoría de empresarios que postulaban en el marco de las contrataciones en Provias Descentralizado, por lo que Villafuerte se encargaría de tomar contacto directo en el marco de la buena pro o de la suscripción del contrato con empresas determinadas para que, previo acuerdo de entrega o de promesa de entrega de hasta el 3,5% del costo directo, se hagan de la buena pro y de la firma del contrato sin mayor complicación.

Esto habría su sucedido en el caso con Luis Pasapera, quien finalmente se hizo del Concurso Público N. ° 20-2019-MTC/21 (Caso Tintay) y las Licitaciones Públicas N°. 03-2020- MTC/21 (Caso Pampas) y N. °01- 2020-MTC/21 (Caso Samegua).

Así también, Revilla habría mantenido contacto directo con Martín Vizcarra, su exministro Edmer Trujillo y su exviceministro Carlos Estremadoyro, para los efectos de poner en conocimiento todas las actividades que venía realizando y todos los ingresos económicos ilegales que recaudaba de manera directa o a través de terceros, como habrían sido los montos millonarios recabados por Alcides Villafuerte.

La fiscalía también señala que, con fines de entregar el dinero en efectivo a Martín Vizcarra, Carlos Revilla habría concurrido más de tres veces a Palacio de Gobierno con el dinero camuflado en maletas y tubos portaplanos.

“Una vez que Alcides Villafuerte le llevaba el dinero maculado en efectivo directamente a las manos de Carlos Revilla, este inmediatamente procedía con la distribución de las “coimas”, las cuales habrían sido distribuidas entre Edmer Trujillo Mori, Carlos Estremadoyro y Martín Vizcarra, siendo incluso que Carlos Revilla habría visitado en diversas oportunidades Palacio de Gobierno no dejando mayor rastro de sus ingresos dado que Martín Vizcarra ordenaba que se apaguen las cámaras”.

“No importaba si denunciaban o no algo, porque Revilla lo iba a cubrir a Alcides (Villafuerte)”

El Testigo Protegido TP-02-2023-EFICCOP, quien ha narrado a la fiscalía cómo operaba la presunta organización criminal que habría liderado Martín Vizcarra en el intercambio de obras por réditos económicos, también ha informado sobre cómo es que el ex director de Provías Descentralizado, Carlos Revilla Loayza, se mantuvo impasible ante las denuncias que se formulaban en contra del exgerente de obras de PVD, Alcides Villafuerte, por presuntas solicitudes de dinero a las empresas postoras.

Es así que, en su declaración obtenida por El Comercio, el testigo narró que en el 2019, la jefa de administración de Provías Descentralizado, Liliam Gagó Tello, le informó a Revilla que Villafuerte había sido denunciado por un contratista señalándolo dentro de un esquema de entregas de dinero y favorecimiento de obras. Sin embargo, según el testigo, dicha denuncia no tuvo eco en la dirección de PVD.

“En el año 2019, la jefa de Administración de Provias Descentralizado, Liliam Gago Tello, se desplazó al piso 1 a la oficina del Director Ejecutivo de Provias Descentralizado Carlos Revilla Loayza, para hacerle de su conocimiento sobre una denuncia interpuesta por un contratista en contra de Alcides Villafuerte Vizcarra, que estaba relacionado a la entrega de dinero y el favorecimiento de obras, esa denuncia fue atendida por el mismo Carlos Revilla Loayza y el secretario técnico Miguel León Alarcón, teniendo conocimiento que no se inició ningún procedimiento.” TP-02-2023-EFICCOP





A mediados del 2020, indicó el testigo protegido, comenzó a circular una denuncia anónima a través del correo institucional de Provías Descentralizado, en la que ya se mencionaba a los hoy investigados por la fiscalía, relacionándolos con actos irregulares y el favorecimiento a empresas chinas con las obras licitadas por la entidad.

Según explicó, se enviaron “tres pasquines” en los que se señalaba que “había corrupción por el direccionamiento y favorecimiento de las grandes obras vinculadas a las empresas chinas y que se haría de conocimiento a la fiscalía”, en la que se mencionaba a Carlos Revilla, en ese momento Director Ejecutivo de Provías, Alcides Villafuerte, Elizabeth Ugarte Manrique, Edgar Vargas Más y Michell León Alarcón.

En otra parte de su declaración, el mismo testigo afirmó que en el 2020, el personal de limpieza reportó el hallazgo de S/10 mil en efectivo, en el baño del despacho de Alcides Villafuerte. Sin embargo, pese a que se habría discutido el tema, no se tomó ninguna acción, puesto que se alegó que había podido demostrar la procedencia del dinero.

“Sin embargo, ya se sabía desde el inicio que no importaba si denunciaban o no algo, porque Revilla lo iba a cubrir a Alcides (Villafuerte), por ser del mismo grupo. Es decir, que ninguna denuncia iba a trascender.”

Según el testigo, cuando Villafuerte fue consultado por funcionarios de Provías sobre lo indicado en “los pasquines”, este negó las acusaciones vertidas en dichos correos anónimos.

No obstante, el mismo Villafuerte le comentó que Revilla Loayza tenía comunicación directa con el aún presidente Martín Vizcarra.

Esto, dijo, se demostró cuando comenzaron a circular rumores sobre cambios ministeriales, Villafuerte le comentó al testigo y otros que Revilla le había enseñado sus conversaciones con Vizcarra Cornejo.

“(Revilla) También le comentó (a Villafuerte) que él iba a visitarlo a Palacio de Gobierno y por eso era muy difícil que lo remuevan de dicho cargo”, señaló el testigo.

Hoy, Alcides Villafuerte se encuentra sometido a un proceso de colaboración eficaz y como muestra de los actos de corrupción que habrían cometido en la presunta red criminal que lideraría Martín Vizcarra, entregó S/500 mil a los fiscales de Eficcop y el Equipo Especial de la Policía Nacional.

Los chats como evidencia de favorecimiento en puestos laborales

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) también ha obtenido información en contra de Carlos Revilla, sobre las coordinaciones que habría realizado para poder obtener un puesto laboral para Lene Ugarte Manrique, hermana de la prófuga Elizabeth Ugarte Manrique, quien se desempeñó como coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial de Provías Descentralizado y quien también sería la pareja de Revilla.

Se trata de conversaciones vía WhatsApp contenidas en equipos móviles incautados a Lene Ugarte.

“Se verifica los vínculos entre la investigada Elizabeth Ugarte Manrique con los miembros de la organización, no solo se habría efectuado en el contexto de los requerimientos y pagos de coimas a los postores que obtenían la buena pro, sino que también se habría materializado con el intercambio de favores como como parte de su vínculo criminal, siendo el caso en concreto que la investigada Elizabeth Ugarte Manrique, efectuaba coordinaciones con su coinvestigado Carlos Revilla Loayza, para efectos de conceder puestos de trabajo para su hermana Lene Ugarte Manrique, en el propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, señaló la fiscalía.

Los “chats” son entre Lene Ugarte, Elizabeth Ugarte y Carlos Revilla y se habrían producido en los primeros meses del 2023, según documentación obtenida por este Diario.

Para entonces, Revilla Loayza se venía desempeñando como Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo de Paola Lazarte.

En las comunicaciones, Lene Ugarte le escribe a su hermana Elizabeth -quien en las conversación aparece como “Chata”- para preguntarle si ya había hablado con “Carlos”. La prófuga funcionaria de Provías le responde con un “ya le dije” y le adjunta el pantallazo de su conversación con Carlos Revilla.

“Voy a decirle ahora a Paola”, le escribe el entonces jefe de Gabinete de Asesores a Elizabeth Ugarte. “Paola” según otra conversación, sería la secretaria general del MTC.

“Si no se puede, mejor decirle a Lene para que no tenga expectativa…. es que ya le dijiste y no ocurre nada”, le responde Elizabeth Ugarte.

Ante ello, Revilla le responde: “Pero que me diga la verdad y si no se puede veremos en otros sitio”.

Las coordinaciones habrían prosperado puesto que para el 15 de febrero del 2023, Lene le escribe Elizabeth Ugarte identificada como “Chata” y le reenvía una conversación: “Entre hoy o mañana ya le deben estar remitiendo la invitación para cotizar a su correo señalado en su CV, por favor alerta”.

Y, para el 16 le llegó un mensaje adjuntando el “pedido de servicio” para la Oficina de Atención al Ciudadano, cuya unidad ejecutora era la Administración General del MTC.

Según documentación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 16 de febrero del 2023, Lene Ugarte envió su Declaración Jurada de no tener inhabilitación administrativa o judicial vigente para prestar servicios la Estado o para ser proveedor.

Este Diario trató de comunicarse con el abogado Ángelo Barrenechea Sánchez, defensa legal de Carlos Revilla; sin embargo indicaron que se encontraba en una reunión y que no tenían conocimiento a qué hora concluía.

Días atrás, en audiencia, Barrenechea aseguró que no existían elementos de convicción graves y fundados para determinar su pertenencia a una organización criminal.