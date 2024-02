El fiscal supremo titular Pablo Sánchez negó y rechazó las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por considerarlas “tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios”.

En un pronunciamiento, el también exfiscal de la Nación indicó que los dichos de Villanueva Barreto afectan su honor y desempeño como representante del Ministerio Público. También remarcó que jamás se atrevería a pedir “favores contrarios a la ley”.

“Ante las declaraciones vertidas por el testigo Jaime Villanueva Barreto, que afectan mi honor y desempeño funcional como representante del Ministerio Público, afirmaciones que niego y rechazo por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna y que serán debidamente esclarecidas ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación”, expresó.

“En mi trayectoria profesional siempre he actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado, y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley. Quienes me conocen realmente pueden dar fe de ellos”, agregó.

Sánchez Velarde también enfatizó que deja a salvo su derecho a ejercer las acciones judiciales pertinentes contra Jaime Villanueva.

Pronunciamiento del fiscal supremo titular Pablo Sánchez. (Foto: Ministerio Público)

Como se recuerda, sobre Pablo Sánchez, Villanueva Barreto aseguró que este archivó la investigación del Caso Chinchero en el 2018 para facilitar que Martín Vizcarra asuma la presidencia.

“[...] Ahí se coordinó para que Pablo [Sánchez] archive el caso de Chinchero, y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente. En ese tiempo, Pablo Sánchez me comentó que antes o al poco tiempo de que Vizcarra asuma la presidencia, se habían reunido [...]”, dijo.

Jaime Villanueva también aseguró que le propuso a Sánchez Velarde que incorpore al fiscal José Domingo Pérez al Equipo Especial de Fiscales para el Caso Lava Jato sin perder un bono que recibía como fiscal anticorrupción.

Ante ello, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió el pasado 9 de febrero investigaciones preliminares por separado al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.