En diálogo con El Comercio, Miguel Torres, portavoz del partido naranja, negó que exista una alianza con el gobierno, tras las expresiones de su líder histórico.

“[La postura de Fuerza Popular] es de completa y absoluta oposición [al gobierno], yo entiendo que lo que el expresidente ha precisado es que somos respetuosos de la sucesión constitucional”, manifestó.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que a la interna de la agrupación ha existido molestia por las expresiones del ex jefe de Estado, sobre todo por la poca claridad que ha tenido respecto a Montesinos.

“En Fuerza Popular no creemos que sean errores [los cometidos por el ‘Doc’], en el caso de Montesinos son delitos, él traicionó la confianza de Alberto Fujimori [durante la década de 1990]”, agregaron.

Otras fuentes del partido fujimorista señalaron que la opinión del exmandatario- sentenciado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos- ha sido a título personal y no en nombre de la agrupación.

“Esa situación no ha sido una entrevista concertada, ha estado en Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) haciendo una gestión, afuera le han tomado declaraciones espontáneas, no es nada planificado. Sobre las opiniones, no son parte de un plan [...] No son coordinadas, ni establecidas, es posición personal”, subrayaron.

Las mismas fuentes refirieron que Keiko Fujimori, actual lideresa de Fuerza Popular, no se pronunciaría, por el momento, sobre las declaraciones de su padre.

El Poder Ejecutivo aún no se pronuncia al respecto. Intentamos comunicarnos con el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y congresistas de referida agrupación, pero no respondieron al cierre de esta edición.

Fujimori brindó las declaraciones en los exteriores de una oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en San Isidro, a donde había acudido para actualizar su RUC, según detalló a este Diario su abogado Elio Riera.

Al ser consultado sobre su opinión respecto a un eventual adelanto de elecciones, Fujimori respondió: “No se justifica, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”.

En otro momento, dijo que su indulto está “justificado” tras el cuestionamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a la sentencia del Tribunal Constitucional y en el contexto de la respuesta que dará el Estado peruano en marzo ante el organismo supranacional por dicho tema.

También señaló que el fujimorismo estaría presente en las elecciones del 2026 y, entre sonrisas, evitó responder si su hija Keiko sería la candidata de Fuerza Popular. “Todavía es prematuro tomar decisiones, pero en su momento lo haremos. El fujimorismo va a estar presente todavía [...] Lo que se va a hacer es que el fujimorismo siempre esté presente porque hay público, pues”, añadió.

El exmandatario destacó, además, la labor de Vladimiro Montesinos al frente del SIN, institución que fue desactivada en el año 2001, y no hizo comentarios sobre los actos de corrupción cometidos por su ex mano derecha. “Bueno, cada persona comete sus errores pero él cumplió también su función. Él ha trabajado en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien [...] Al final, un poco que se mareó pues. Lo mareó el dinero”, agregó.

Es importante mencionar que el ‘Doc’ cumple, desde el 25 junio del 2001, una sentencia de 25 años por el Caso Barrios Altos. Dicha condena vencerá el 24 de junio del 2026.

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el mandatario Alberto Fujimori. / INTERNET

Recientemente, Montesinos fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta. Previamente, en el 2023, lo sentenciaron por el asesinato de Mariella Barreto. En el 2021, fue condenado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y otros agraviados en 1992.

También ha sido condenado por la venta ilegal de armas a las FARC (20 años de prisión), y el caso conocido como ‘diarios chicha’ (ocho años de cárcel).

Dato El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, informó que en marzo próximo el Estado peruano dará respuesta a la Corte IDH sobre el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En declaraciones a RPP, indicó que confía que la respuesta sea lo “suficientemente contundente” para que la corte entienda las razones del Tribunal Constitucional (TC) en el otorgamiento de la gracia a favor del exmandatario.

No obstante, Adrianzén remarcó que también podría ocurrir que la Corte IDH convoque al Estado peruano a una audiencia pública, a fin de que exponga sus argumentos y defienda su posición.

Asimismo, enfatizó que la Corte IDH no se puede oponer al indulto, pues si bien se cuestiona el procedimiento seguido y algunas deficiencias que este pudo tener, se trata de una facultad presidencial que el propio sistema interamericano reconoce.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, las politólogas Paula Távara y Kathy Zegarra señalaron que las declaraciones de Fujimori evidencian el pacto de supervivencia entre el gobierno de Boluarte con Fuerza Popular y otras agrupaciones políticas.

Távara dijo que, con las afirmaciones del expresidente, “va trasluciéndose un acuerdo de convivencia” entre el fujimorismo, el Gobierno y otros actores.

“Va quedando claro un pacto de convivencia, que tenía de por medio la salida de la cárcel de Alberto Fujimori a cambio de un periodo largo de permanencia de Dina Boluarte en el gobierno. No podemos dejar de lado un factor, la semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso terminó de votar por el archivamiento de los procesos contra Dina Boluarte”, dijo.

La especialista recordó que los días previos al golpe de Castillo y la toma de mando de Boluarte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el archivamiento de las denuncias constitucionales contra la hoy mandataria. “Nos encontramos con una muestra de ese acuerdo de convivencia”, subrayó.

A criterio de Távara, pese a que el Fuerza Popular señala que las declaraciones de Fujimori son a título personal, “es inevitable” no tomar en cuenta el liderazgo que él tiene sobre la militancia y los líderes del partido.

“Lo que Alberto Fujimori dice tiene mucha relevancia para el interior de su partido y por tanto tiene relevancia en las decisiones. Sin tener un cargo, no deja ser el líder histórico de la organización y el padre de su presidenta” Paula Távara, politóloga

Para Távara, con sus declaraciones sobre Montesinos, Fujimori da la imagen de alguien que sabe que se encuentra” en un momento de persona intocable, pero no es cierto porque tiene procesos abiertos”.

“Sin embargo, conoce que difícilmente que cualquier declaración lo llevaría a asumir una carga de responsabilidad [...] Actúa y habla con la libertad de quien no tiene que asumir responsabilidades sobre lo que diga o haga”, agregó.

Finalmente, opinó que ante una imagen tan desgastada del Ejecutivo, no sumaría que emitan pronunciamiento alguno.

Una postura similar expresó Zegarra. “Estaba bastante claro que Dina Boluarte, al no tener presencia en el Congreso, no tiene un partido oficialista que la apoye y necesitaba pactar con otros partidos que tienen representación en el Parlamento como Fuerza Popular, que es una bancada disciplinada”.

La politóloga indicó que la permanencia de Boluarte hasta el 2026 garantiza la sobrevivencia del Congreso. “Lo que se busca es mantener esa estabilidad que, a pesar de ser frágil, es lo que les conviene a los actores políticos”, añadió.

“Si bien Alberto Fujimori es la figura histórica de Fuerza Popular, Keiko es la lideresa. Si bien, él no es la cabeza, hay que tener en cuenta que representa a algunos miembros del partido y simpatizantes. Son desafortunadas sus declaraciones porque pone en evidencia algo que tácitamente está hecho”, apuntó.

Respecto a las declaraciones del expresidente sobre Vladimiro Montesinos, Zegarra opinó que evidencian “la relación cercana que tuvieron” y debilitan la narrativa de que desconocía el accionar de su exasesor.

"Son preocupantes las expresiones respecto a Montesinos porque está claro que es una persona que ha estado fuertemente relacionada a actos de corrupción y violaciones de derechos humanos y otros delitos" Kathy Zegarra, politóloga.