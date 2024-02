Los fiscales provinciales de Lima Centro se pronunciaron en respaldo de Juan Carlos Villena, titular del Ministerio Público, en sus cuestionamientos contra un proyecto de ley que buscaría declarar en emergencia su institución para su reorganización, elaborado por Jorge Montoya y su bancada Renovación Popular.

En un comunicado difundido este sábado, informan que se llevó a cabo de forma extraordinaria una Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro donde se acordó su posición a favor de Juan Carlos Villena.

“Respaldamos el pronunciamiento del señor Fiscal de la Nación emitido ante la opinión pública el día 22 de febrero del presente año”, indicaron.

📢 Pronunciamiento de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro. pic.twitter.com/B73VgdNIsU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 24, 2024

“Rechazamos la propuesta del proyecto de ley sin número: ‘Ley que declara en emergencia y reorganización al Ministerio Público’ presentado por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, miembros del Grupo Parlamentario Renovación Popular, por quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”, agregaron en su comunicado.

Este jueves, el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena emitió un pronunciamiento cuestionando el proyecto que fue comentado por Jorge Montoya y que todavía no ha sido presentado formalmente ante el Poder Legislativo. A esta iniciativa, la acusó de ser un intento de volver “a los inicios de los años 90″.

“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, indicó el titular del Ministerio Público.

Los fiscales provinciales de Lima Centro se suman a estos cuestionamientos y piden que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Si bien el proyecto en cuestión no ha sido dado a conocer en su forma final, Jorge Montoya, en declaraciones a Canal N, aseguró que al interior de Renovación Popular han iniciado un debate para su elaboración.

“Ese proyecto ha sido una filtración. Era un tema de discusión dentro de la bancada, no es la versión final la que está circulando. Estamos trabajando en ese tema. No sé quien o con qué mala intención habrá querido que se conozca cuando aún no se ha terminado. Nosotros discutimos los proyectos en la bancada y cuando tenemos la mayoría recién lo presentamos. Se siguen afinando algunos temas. La iniciativa es mía”, explicó el 21 de febrero.