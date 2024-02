Congresistas de cinco bancadas se mostraron a favor del anunciado proyecto de ley de Renovación Popular que plantea “declarar en emergencia y reorganizar” el Ministerio Público, que ha sido cuestionado por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Al cierre de esta edición, la agrupación celeste no ha presentado la iniciativa. En diálogo con este Diario, el parlamentario Jorge Montoya, portavoz de dicho bloque, indicó que “se ha filtrado un documento que aún no se ha aprobado” y evitó responder cuándo lo estarían presentando formalmente.

“El fiscal de la Nación aparentemente tiene sentimientos de culpabilidad por inacción ante la grave crisis por la que está pasando el Ministerio Público”, dijo.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pidió que los parlamentarios tomen en cuenta que “el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo que tiene administración propia, funciones propias y un sistema de control que está a cargo de la Junta Nacional de Justicia”

“Yo pediría a los señores congresistas que reflexionen sobre este hecho y tratar de ver de qué manera podemos hacer una reforma del sistema de justicia en su conjunto tal como lo planteó la presidenta Boluarte”, declaró a TV Perú.

El último jueves 22 de febrero, mediante un pronunciamiento público, Villena señaló que el proyecto es “abiertamente inconstitucional y arbitrario” y que, de aprobarse, el Perú regresaría a la década de los 90.

“Ayer, miércoles, se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos”, expresó el titular del Ministerio Público.

“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, añadió.

Ánimos en el Congreso

Congresistas de las bancadas de Somos Perú, Avanza País, Perú Libre, Bloque Magisterial y Acción Popular adelantaron que respaldarán el proyecto de ley impulsado por Renovación Popular. En tanto, legisladores de Alianza para el Progreso y Cambio Democrático se mostraron en contra.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria Norma Yarrow (Avanza País) dijo que es importante que haya una reorganización del Ministerio Público debido a que se trata de una institución “prácticamente inexistente” frente a la inseguridad que vive el país.

En tanto, Waldemar Cerrón (Perú Libre) adelantó respaldará el proyecto. Asimismo, cuestionó el pronunciamiento del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

“El fiscal de la Nación debe colaborar con la justicia. Él debe decir quien nada debe nada teme. Cuando el Ministerio Público interviene a los sistemas de gobierno, nosotros no decimos nada, que nos investigue. No entiendo por qué el fiscal se siente agredido”, expresó a los medios de comunicación.

Edgar Tello, congresista del Bloque Magisterial, opinó - en diálogo con El Comercio- que se trata de un “buen proyecto”, que “haría más transparente el manejo de la justicia”.

A su turno, Luis Aragón (Acción Popular) afirmó que también apoyará la iniciativa porque “el Ministerio Público está en una crisis estructural seria”. No obstante, subrayó que una reforma en la fiscalía requiere de “un debate serio y prolongado”

“Entiendo que el proyecto de ley propone una reestructuración y la intención es buena y por supuesto que se puede hacer mediante una iniciativa legislativa, no se está usurpando las funciones de la fiscalía. Sin embargo, tiene que haber un debate serio y prolongado, con mesas técnicas de trabajo y escuchando las voces de especialistas nacionales e internacionales”, apuntó.

Una postura similar expresó Héctor Valer (Somos Perú). “Mi posición personal es de apoyo al proyecto de ley del congresista [Jorge] Montoya, toda vez que es necesario reorganizar con otra visión el Ministerio Público”

Sobre el pronunciamiento de Villena, el congresista de Somos Perú indicó que el “fiscal está dentro del ámbito de la libertad de expresión, me parece que su opinión fortalece el debate respecto al Ministerio Público”.

De otro lado, Lady Camones (APP) consideró “que no procede que el Congreso disponga la reorganización del Ministerio Público. “Tendría que ser solo con una reforma de su ley orgánica”, dijo.

El congresista Carlos Zeballos (Podemos Perú) señaló que su bancada analizará el proyecto de ley “para ver si es beneficioso para lograr una real reestructuración que agilice los procesos y que limpie la institución y que no sea un proyecto que este buscando otra situación producto de la coyuntura que viene pasando el Ministerio público con respecto a las investigaciones contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides”.

Finalmente, Nieves Limachi (Cambio Democrático) adelantó que su agrupación no respaldará la iniciativa.

El punto de vista

En diálogo con este Diario, Beatriz Ramírez señaló que las “reformas en un organismo de justicia se hacen cuando se ha comprometido la labor institucional en general sino tienes ninguna otra forma de salvar el régimen institucional, como pasó, por ejemplo, con el Consejo Nacional de la Magistratura”.

La especialista subraya que ese no es el caso actual, en el que solo hay una acusación a dos personas concretas: “Una la exfiscal de la Nación [Patricia Benavides] que no está en funciones, no podría seguir haciendo lo que se le acusa, y Pablo Sánchez, que habría canjeado con ella favores”.

“El resto no tiene problemas para ejercer la magistratura. Entonces, hay que preguntarse si es la mejor medida declarar en emergencia el Ministerio Público o buscar, por ejemplo, mayores plazas para fiscales supremos o un mejor presupuesto, que no son medidas de corto plazo”, indicó.

El expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor declaró para un anterior informe de El Comercio que “sería un desastre” que los poderes políticos impulsen las reformas en el Ministerio Público.

Jiménez Mayor señaló que la reforma debería ser impulsada por la misma institución y que “se debe formar una comisión”, de juristas de alto nivel, que tenga como “objetivo presentar una nueva ley orgánica del Ministerio Público y cinco reformas más importantes”.

“Plantearía que ese proyecto de ley no venga ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Si los políticos se meten, sería un desastre. Me causa temor que los poderes políticos vayan a meter su mano”, advirtió.