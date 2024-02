La presidenta Dina Boluarte insistió en su pedido para que la prensa difunda noticias positivas sobre su Gobierno, y reiteró que seguirá trabajando sin reparar en “distracciones” sin especificar a qué caso hacía referencia.

Estos comentarios los hizo la mañana de este viernes en un evento en San Isidro, donde el Ministerio del Interior presentó unos 268 vehículos que serán entregados para apoyar la labor de la policía en Lima, Callao y el norte del país.

“Sabemos que esto no es suficiente, pero aquí también convoco en este trabajo articulado a la prensa, de comunicar lo bien que está haciendo este Gobierno. No nos vamos a detener en algunas distracciones. Aquí estamos para trabajar firmemente en la responsabilidad que nos hemos puesto en el corazón como peruana, como peruanos”, comentó.

La presidenta exhortó también a otras entidades independientes como el Ministerio Público y el Poder Judicial, al asegurar que también son responsables de un trabajo conjunto para evitar que delincuentes vuelvan a las calles.

“Señor fiscal de la Nación, señor presidente del Poder Judicial, nos tenemos que unir dentro de ese corazón patriota y dentro del marco legal para dar seguridad”, comentó.

Una de las más recientes controversias que ha generado una respuesta defensiva por parte de Dina Boluarte fue un reportaje periodístico de “Punto final”, por la contratación de Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot, quienes trabajaron con su hermano, Nicanor Boluarte, cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre el 2016 y el 2018.

“Cada domingo en los programas dominicales el protagonista principal es el señor Nicanor Boluarte en diversos canales. En la transparencia que me caracteriza no solamente ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida voy a decir por enésima vez: el señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado”, expresó en conferencia de prensa el 19 de febrero.