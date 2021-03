El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza, dejará su cargo en abril, un año antes de lo previsto, informó este martes la institución financiera -con sede central en Caracas- en un comunicado.

“El próximo mes de abril, Luis Carranza finalizará su mandato. Será casi un año antes de lo previsto, pero dejando una institución fortalecida gracias a una estructura que corresponde a la realidad del tamaño, objetivos y responsabilidades de CAF”, dice el escrito.

La institución sostiene que estos cuatro años de gestión “cierran un ciclo que representa un punto de inflexión en sí mismo” dado que el hasta ahora presidente “tuvo como objetivo preservar la institucionalidad de CAF, aumentar su eficiencia y responder a los retos que enfrentan nuestros países”.

Entre los logros alcanzados en este cuatrienio, el comunicado de CAF destaca la incorporación de México y Costa Rica como miembros plenos de la institución o un crecimiento del 28% en la cartera consolidada.

“Se apostó por la transformación digital de la organización y una gestión operativa más eficiente estableciendo metas estratégicas con indicadores medibles. Todo ello, para lograr nuestro objetivo: que los recursos estén donde más se necesitan, apoyando el desarrollo de América Latina y llegando a las personas”, expresó Carranza, citado en la nota.

Asimismo, añade el comunicado, durante la pandemia “se actuó de manera rápida y efectiva” con un récord de aprobaciones de más de US$ 14,000 millones, “dirigidos fundamentalmente a apoyar a los países en su esfuerzo por atender esta difícil situación”.

De nacionalidad peruana, Luis Carranza Ugarte fue elegido por amplia mayoría como presidente ejecutivo de CAF en una reunión extraordinaria de la directiva de la institución el 13 de diciembre de 2016.

LAS RAZONES

En su carta de renuncia, Carranza precisó que desde el último año ha observado el interés de politizar la actualización de CAF, lo cual sería muy negativo para el futuro de la organización.

“Hemos observado cómo importantes iniciativas se han visto dilatadas con excusas a pesar de ser soluciones concretas, realistas y necesarias para muchos de nuestros países y para CAF, tal como ocurrió con el novedoso esquema de capitalización presentado en el último Directorio, del 2 de marzo de 2021″, detalló.

Según indicó, en dicho Directorio, el economista solicitó un voto de confianza para respaldar la designación de Bernardo Requena como vicepresidente de Programas de Países, función que ocupa desde hace 15 meses. Sin embargo, el Directorio no respaldó la designación, debido —en palabras de Carranza— a su “negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.

“En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo. La documentación que prueba esta denuncia está bajo custodia en Secretaría General y a disposición e los miembros de Directorio si así lo estiman conveniente”, explicó.

Añadió que desde entonces la representación de Argentina intenta seguir presionando para evitar el nombramiento de Bernardo Requena en el cargo.

(Con información de EFE)