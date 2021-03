Conforme a los criterios de Saber más

Durante la presentación de las últimas proyecciones para la economía, el presidente del Banco Central de Reserva se refirió a las últimas iniciativas de autoría del Legislativo. Al ser consultado por la ya aprobada ley para el control de las tasas de interés, Julio Velarde advirtió que se acatará la medida bajo criterios técnicos.

“Hemos pedido información a los bancos sobre las tasas que tienen. Vamos a cumplir obviamente con la norma. Luego tendremos que hacer una propuesta que si bien tenemos una idea de cómo va a ser, actuaremos técnicamente. Seguramente salga la segunda quincena de abril y rija a partir de mayo”, señaló.

Sin embargo, no dudó en cuestionarla y advertir los efectos que esta generaría. “Creemos que es una norma bastante mala, no hay que dejar de decirlo. No tiene ningún impacto macroeconómico. Lo único que hace es excluir a la gente que tiene menos acceso al sistema financiero, a los más pobres. Sea cualquiera el tope que pongamos, probablemente quedarán muchos excluídos del sistema financiero. Es una medida claramente populista”, aseveró y agregó que afectará principalmente a las instituciones financieras más pequeñas.

REJA a los 50 años y nuevo retiro de AFP

Velarde también fue consultado por las dos iniciativas que están próximas a pasar a su debate en el pleno del Legislativo: aplicar a la jubilación anticipada por desempleo desde los 50 años y sin acreditar los 12 meses de inactividad, así como el nuevo retiro de S/17.600 a favor de los afiliados AFP.

“Realmente no hay forma de calificar generosamente estos proyectos, son claramente irresponsables. Estamos destrozando el sistema de pensiones sin poner alternativas. Uno podría entenderlo en el peor momento de la pandemia, pero esto es difícil de justificar”, afirmó.

Finalmente, advirtió los efectos que esto tendría en el futuro para la jubilación de los afiliados. “Es cierto que es la plata de los afiliados a las AFP, pero como ustedes saben hay un sesgo al consumo presente. Cuando hablo con gente que tiene 60 años, agradecen que hayan tenido que ser obligados a ahorrar porque ahora se sienten tranquilos a a la vejez. Somos un país que enfrenta un cambio demográfico rápido. Vamos a llegar a ser viejos antes de ser ricos y de eso no se es plenamente consciente”, afirmó.