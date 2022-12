PepsiCo Inc. está despidiendo a los trabajadores de la sede de sus unidades de bocadillos y bebidas de América del Norte, según el Wall Street Journal, en una señal de que las reducciones corporativas están comenzando a extenderse más allá de las compañías de tecnología y medios.

La compañía con sede en Purchase, Nueva York, despedirá a cientos de empleados, informó el lunes el Journal, citando un memorando interno. PepsiCo describió los despidos como destinados a “simplificar” la organización, dijo el Journal.

Los portavoces de PepsiCo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Las acciones de la compañía subieron un 0,1% en las operaciones posteriores al cierre.

A pesar de que está pagando más por productos básicos como el azúcar, el maíz y las papas y pasando esos precios más altos a los consumidores, el fabricante de chips Frito-Lay, refrescos Mountain Dew y cereales Quaker Oats ha dicho que la demanda de sus productos sigue siendo fuerte.

Sin embargo, el entorno económico incierto y la persistencia de la inflación han sacudido a las empresas en una variedad de industrias y las han llevado a reducir los costos. National Public Radio está restringiendo la contratación y Warner Bros. Discovery Inc. CNN está recortando empleos, al igual que varios otros gigantes de los medios. Mientras tanto, grandes compañías tecnológicas como Amazon.com Inc., Apple Inc. y Meta Platforms Inc. están despidiendo a miles de trabajadores.

Con información de Bloomberg