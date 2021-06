La aerolínea Latam proyectó para el cierre de junio un aumento del 36% de sus operaciones con respecto al mismo mes del 2019 (cuando todavía no había afectación por la pandemia), una estimación que “muestra señales de recuperación”, aseveró la compañía.

“La operación proyectada (medida en asientos por kilómetros disponibles) se explica por el avance en el proceso de vacunación en los países donde opera el grupo y el consecuente aumento en la demanda”, indicó la aerolínea en un comunicado.

La estimación de junio muestra también un incremento frente a la de mayo (30,8%), mes en el que Latam, nacida en el 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, afirmó que ultimaba su plan de reestructuración casi un año después de declararse en bancarrota.

La aerolínea prevé aproximadamente 691 vuelos diarios nacionales e internacionales durante el sexto mes del año, conectando 114 destinos en 14 países, y más de 1.000 trayectos de aviones de carga, un 20% más que en junio del 2019.

Colombia será donde más se incremente la operación, un 59% con respecto al mismo mes del 2019, seguido de Brasil, en donde en junio aumentarán un 38% los asientos por kilómetros disponibles.

“Todas estas proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia así como a las restricciones de viaje en los países donde opera Latam”, agregó la empresa.

El 26 de mayo del 2020, cuando los países habían cerrado sus fronteras por la pandemia del COVID-19, la compañía anunció que se acogía al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, una fórmula que permite a una empresa que no puede pagar sus deudas seguir funcionando sin la presión de los acreedores.

Antes de la crisis sanitaria, Latam volaba a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.

En el 2020 el grupo vio caer sus ingresos operacionales un 58.4%, registró una pérdida neta de US$ 4.545.9 millones y pasó de tener más de 41.000 empleados a poco más de 28.000 trabajadores.

Pese a ello, el grupo cerró los tres primeros meses del 2021 con US$ 2.600 millones de liquidez, que se reparten en US$ 1.300 millones en caja y US$ 1.300 millones en línea de financiamiento comprometida en la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, por sus siglas en inglés).

Con información de EFE

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO SUGERIDO

El excongresista de la República, Juan Pari, y el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, fueron los encargados de representar a Perú Libre y Fuerza Popular durante el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el bloque de recuperación económica y reducción de la pobreza; y ambos detallaron sus planes en entrevistas con este Diario. Aquí comentamos algunas de las propuestas que han realizado.

REVISA TAMBIÉN