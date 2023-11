El gerente general de Falabella, Gastón Botazzini, informó que la empresa espera recaudar entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones en un plazo de entre 12 y 15 meses, objetivo que se ha trazado mediante la monetización de activos no esenciales, de acuerdo a información proporcionada por La Tercera de Chile.

“Mirando hacia adelante, las eficiencias estructurales alcanzadas y las mejoras que visualizamos en nuestros negocios nos permiten ver con optimismo el fortalecimiento de nuestro nivel de rentabilidad en los próximos trimestres, lo que se vería acentuado con una normalización del consumo”, señaló.

Hace unos días, Falabella publicó sus resultados financieros del tercer trimestre que no fueron muy auspiciosos al registrar una caída en sus ingresos del 10%, aunque las pérdidas se redujeron y sus ahorros aumentaron.

La Tercera señala que hace tres meses, Falabella había anunciado un plan de venta de inmuebles por US$400 millones. Ahora parece haber duplicado ese objetivo con lo comentado por Botazzini.

Los ingresos de Falabella disminuyeron en un 10%, pasando de US$3.320 millones en el tercer trimestre del 2022 a US$3.001 millones en el mismo periodo del 2023.

El diario señala que en el acumulado en los primeros nueve meses del año, la caída en los ingresos es de 9% alcanzando los US$9.070 millones versus los US$10.028 millones del año pasado.

“Según Falabella, la disminución en el trimestre se debió a una caída de los negocios en Chile de mejoramiento del hogar (-19%) y tiendas por departamento (-15%) y los de retail en Perú (-16%), compensado en parte por Mallplaza (17%) y Banco Falabella Perú (15%)”, apuntan.

Con respecto a las pérdidas, estas disminuyeron llegado a US$5 millones en el tercer trimestre, versus los casi US$19 millones del mismo periodo del 2022. En lo que va del año, suma pérdidas US$10 millones, mientras que en el mismo periodo del año pasado obtuvo ganancias por US$180 millones.

“La compañía registraba tres trimestres con pérdidas, sin embargo, en el último logró volver a los números azules gracias a un cambio contable, con un nuevo modelo de revalorización para sus propiedades de inversión que comunicó a la CMF apenas unos minutos antes de publicar los resultados del segundo trimestre. Un cambio que su competencia había consolidado antes”, indica el medio.