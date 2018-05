Fondo Crecer financiará a pymes formales e informales

El Fondo Crecer, cuya creación ha sido incluida en el pedido de facultadas legislativas, financiará a los clientes pymes de las entidades financieras sin importar su situación tributaria por S/1.100 millones, afirmó el gerente de Negocios de Cofide, José Vergara.

"Vamos a otorgar las garantías a los clientes de las instituciones financieras. Cofide no va a imponer condiciones sobre regímenes tributarios a los clientes, eso quedará a criterio de las instituciones. Nosotros nos vamos a colgar de la experiencia crediticia que tienen estas y sobre eso vamos a otorgar la garantía al portafolio", manifestó Vergara.

Por su parte, el presidente de Cofide, Pedro Grados, justificó esta medida por el revés que experimentó el Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las mypes (Forpro), creado por la administración del presidente Kuczynski. El fondo fijó como condición que las mypes tengan ingresos anuales de hasta 1.700 UIT -S/6,9 millones en ese entonces- y que pertenezcan al Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta o al Régimen General del Impuesto a la Renta.

"En el Forpro habían muchos requisitos que generaron su fracaso. Por un lado, la exigencia de la formalización no funcionó y la tasa no era competitiva. Lo que queremos es una tasa competitiva y la formalización igual la vamos a ver en el tiempo y no puede ser un prerrequisito", sostuvo Grados durante el foro: Banca de fomento y banca privada unidas por las pymes, organizado por el BBVA Continental.

Por su parte, el CEO del BBVA Continental, Eduardo Torres LLosa, aseveró que la línea que puede brindar el Fondo Crecer es muy importante. Esto ya que existe la expectativa que se recuperen los préstamos a las medianas empresas que se deterioraron por la caída de las ventas de estas compañías.

Torres Llosa afirmó que tras la debilidad de la demanda, las medianas compañías se quedaron con inventarios y están muy recelosas para el financiamiento. Según la SBS, los préstamos a las medianas empresas en el sistema financiero subieron a penas 1,6% en el primer trimestre del año.

"Esa [los préstamos a las medianas empresas] es la primera demanda de créditos que debe repuntar ahora. Luego, habrá incremento de capacidad instalada y después habrá generación de empleo que se verá hacia el segundo semestre del próximo año", estimó Torres Llosa.

COOPERACIÓN

De otro lado, Grados, de Cofide, proyectó que en julio podría ya estar vigente el Fondo Crecer, "por lo cual ya estamos trabajando con la banca privada y con las instituciones financieras para que tengan esta alternativa".

Asimismo, indicó que firmó dos memorándums de entendimiento con los bancos de fomento mexicanos Bancomext y Nafin con el propósito de aprender de las buenas experiencias y prácticas de estos bancos con fondos de garantías hacia a las pymes.

En ese sentido, Torres Llosa explicó que la experiencia de fondos de garantía para respaldar créditos a las pymes ha permitido que compañías nuevas compañías tengan acceso al financiamiento y con mejores tasas de interés, a la vez que ha permitido multiplicar estos préstamos por 10 en pocos años y con baja morosidad.