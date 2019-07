Huawei apunta a trasladar sus esfuerzos de investigación y mercadeo a Europa

El impase entre Estados Unidos y la empresa de telecomunicaciones Huawei no terminó el día que Trump anunció que las empresas estadounidenses podrán seguir atendiéndolos. Lejos de eso, las negociaciones y tensiones continúan, porque la empresa no ha salido de la lista negra a la que entró en mayo; solo se ha aceptado tramitar excepciones si no se afecta la seguridad.

►Huawei señala que Google es su principal socio de negocios estadounidense

►Huawei: un destino que depende de múltiples piezas

►Huawei planea gran cantidad de despidos en sus operaciones en Estados Unidos

Prueba de ello es que esta semana se inició con un reporte del diario The Wall Street Journal en donde se informa que se darán cientos de despidos en la filial de la empresa china dedicada a la investigación (Futurewei Technologies) que opera en Estados Unidos y emplea a 850 personas.

Acto seguido, la empresa anunció a través de las agencias de noticias que sus esfuerzos de investigación y mercadeo para los mercados occidentales se darán en Europa. Específicamente se indica que en Italia se contratarán a unas mil personas en tres años.

la filial italiana de huawei informó que en dicho país invertirán US$52 millones en investigación y unos US$ 3 mil millones en abastecimiento y mercadeo durante los próximos tres años.

El anuncio demuestra que Huawei está dispuesto a buscar medios alternativos para continuar con el trabajo que le permita atender la demanda occidental de sus productos, tanto en teléfonos como dispositivos de red.

Man Tang, director de terminales de Huawei en el Perú, comentó recientemente que uno de los atractivos de Europa era que existía una corriente a favor de dejar de condicionar el desarrollo y uso de aplicaciones al uso de un sistema operativo en particular. A la larga su objetivo es poder tener su propio sistema operativo y acceder a las aplicaciones comerciales populares, que operan en Android, desde sus equipos.

Si los desarrollos y creaciones se dan fuera de Estados Unidos y no alcanzan ni al 25% requerido para considerarse estadounidense, podrán comercializarse sin problemas y sin necesidad de pasar aprobaciones especiales, explicó.

El Gobierno estadounidense le ha dado a la empresa tres meses de gracia, sin ninguna restricción, que terminan el 19 de agosto. En el camino, los interesados han ido pidiendo ser exceptuados del veto y se irá resolviendo sus consultas caso por caso. Aquellos que tienen menos del 25% de partida estadounidense no necesitarán pedir permiso y es por eso que ya están retomando a tiendas en dicho país.

Resultados de importaciones de smartphones durante el primer semestre en el país. Huawei cae 13% cuando estimaba crecer 20%.

La situación de "reacomodo" de la cadena de producción en la industria y abastecimiento está corriendo hasta la fecha límite y parte de los planes incluye buscar centros de operación fuera, cambio de personal en posiciones claves y análisis del mercado.

En Perú, por ejemplo, se tiene nuevo director comercial y se han tomado un tiempo para analizar al consumidor, valorar cuáles son los motivadores de compra y encontrar cómo pueden hacer para mejorar su oferta.

El impacto de todos estos problemas en las ventas en el exterior de China, se da sobre todo a través de la imagen de marca y funcionalidad del equipo que adquiere el consumidor. Si hay incertidumbre no compra y si no tiene sus aplicaciones habituales tampoco, ha advertido en varias oportunidades Fernando Grados, director de Dominio Consultores.

El escenario no es el peor - prohibición absoluta - pero tampoco hay una liberación de la lista negra. Algunos proveedores de Huawei le podrán vender, otros no, y todos los esfuerzos de marketing, re-organizando de la producción y desarrollo e investigación, informó la empresa, se están alineando de forma tal que les permita paliar esta nueva realidad y mantener el dinamismo de la demanda.

EL DATO

La industria global de cómputo ha tenido ante este evento de veto a Huawei una reacción de alerta, pues también tienen como principales fabricantes a las empresas chinas. Esto ha originado que se tenga un incremento en los pedidos, previendo un posible desabastecimiento de piezas como consecuencia de la política estadounidense.