Ver Portugal vs Georgia En vivo: mira aquí la transmión del partido por la fecha 3 del grupo F de la Euro 2024. ¿Cuándo y a qué hora juegan? El juego se disputa el miércoles 26 de junio, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen. ¿Dónde ver? ESPN es el canal que pasa la transmisión en Sudamérica por DirecTV, Movistar, Claro, entre otros operadores de cable. El partido también se puede ver por streaming mediante plataformas como Star Plus (que ahora es Disney+) y DirecTV GO. En México transmite Sky Plus y en España televisan La 1 de TVE y RTVE Play.

VIDEO RECOMENDADO ¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?