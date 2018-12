Internet: Consorcio Yofc gana cuatro de las seis redes regionales

El proveedor de fibra optica china Yofc y su socio peruano Yachay ganaron cuatro de las seis redes regionales licitadas hoy por Proinversión .



El proceso de licitación de las seis redes regionales es el último de los

21 proyectos que se conectan a la Red Dorsal que permitirán llevar Internet de alta velocidad a las poblaciones más alejadas.



Al concurso se presentaron cuatro consorcios para competir por los seis proyectos para llevar Internet de alta velocidad a las regiones de Áncash, Areqeuipa, Huánuco, La Libertad, San Martín y Pasco. En total se calculaba que las obras implicarán una inversión de unos US$358 millones.

Los seis proyectos beneficiarán a 3.306 instituciones públicas y requieren el despliegue de aproximadamente 9.564 km de fibra óptica.

Para las redes regionales de La Libertad y San Martín solo se presentó el consorcio Yofc y por tanto salió ganador. En Ancash tuvo un rival, la colombiana Orocom, y en Arequipa eran tres postores compitiendo, incluido Claro y Orocom, pero ganó la china porque ofreció hasta US$20 millones menos.



Para la región Huánuco también hubo tres postores, pero el consorcio peruano Bandtel ofreció US$14 millones menos que la china Yofc. Bandtel es un consorcio compuesto por el operador local Telkom y la constructora DHMont.



El la región Pasco participaron Yofc y Bandtel, y resulto ganador el consorcio peruano por solo US$4 millones de diferencia.



LOS OTROS POSTORES

​

En noviembre Proinversión publicó una lista con ocho postores calificados para concursar por las citadas redes. Entre ellos se encontraba Gilat, quien hasta ahora ya había ganado otros seis proyectos de fibra óptica que comprometieron una inversión por unos US$548 millones. Gilat optó al final por no participar.



De los ocho postores iniciales solo cuatro optaron por presentar los sobres 2 y 3. Ellos son América Móvil (Claro), Consorcio YOFC Network, Consorcio Bandtel y Consorcio Orocom 2.



Los postores que no ganaron ya habían ganado en procesos anteriores. Claro, tiene la región Lima y la colombiana Orocom que tiene los proyectos de Junín, Puno, Moquegua y Tacna.

NUEVOS ACTORES



Los dos ganadores actuales son por primera vez operadores a cargo de las redes regionales. Bandtel había postulado en otros concursos pero no había calificado como ganador.



El Consorcio Yofc, que participó en las seis propuestas, está compuesto por el fabricante chino Yofc que factura más de US$1.200 millones al año y la empresa peruana Yachay. Ellos no habían participado antes juntos, sin embargo la compañía china sí había concursado previamente, pero en sociedad con otra empresa: el grupo GMC Conecta.



En el anterior concurso GMC y Yofc ganaron la buena pro para las regiones Amazonas e Ica. Sin embargo no llegaron a firmar el contrato porque no tuvieron la documentación a tiempo y la buena pro fue otorgada al segundo postor, Gilat.



En la actualidad, GMC tiene un juicio de amparo contra Proinversión y tiene a su favor una medida cautelar que dispone dejar sin efecto la firma de los contratos con Gilat hasta que se resuelva el litigio.