Telefonía móvil: ¿Qué significa el reordenamiento de espectro?

La semana pasada se informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había terminado el preceso de reordenamiento de espectro de la banda 2,5 y 2,3 GHz y se iniciaba el de la banda 3,5 GHz. A continuación una explicación de lo que se está haciendo con este recurso esencial para la telefonía móvil.

►Entel no podrá participar en concurso de 90 MHz dispuesto por el MTC

►Entel y Claro cedieron espectro como parte de la reorganización

►MTC: publican norma que permite alquilar espectro radioeléctrico

¿QUE ES EL ESPECTRO RADIOELECTRICO?

Se trata de un recurso del país que es escaso y se utiliza por via inalámbrica para la transmision de señales radioelectricas. El Estado es el titular del mismo pero, como vivimos en un modelo de libre mercado donde el Estado no opera, lo otorga en concesión ( una especie de alquiler por el que se paga un precio en concurso) a los operadores privados para que lo exploten y se puedan realizar las comunicaciones.

¿POR QUÉ LO ESTÁN REORGANIZANDO?

A lo largo de los años la tecnología ha ido cambiando y con ello la necesidad de espectro por empresa. Antes las bandas altas, segun acuerdos internacionales, eran para Tv por cable y asi fueron otorgadas. Ahora esas bandas se necesitan para 5G.



El recurso se distribuye en bandas que son como los carriles de una autopista y el metro de cada empresa solo puede circular por un carril para el que ha sido autorizado. Como los metros del 5G serán más grandes, se necesitaran más carriles. A nivel internacional ya está definido que se requieren entre 1000 y 2000 MHz por país.

En esta gráfica elaborada por Osiptel se puede observar cual es el nivel de repartición de espectro por operador que se tenía en Lima hasta el año pasado.

¿LAS BANDAS 2,3 Y 2,5 GHZ ESTABAN OCUPADAS ANTES DE REORGANIZARSE?

Sí. Los carriles eran estrechos, pensados en señales de Tv, y fueron asignados sin costo en los noventa, solo por solicitud de parte. A diferencia de otras bandas que fueron concursadas via licitación en la última década y permitieron recaudar cientos de millones, estás fueron asignadas sin concurso pues no se tenía medido su enorme potencial de uso.



Años después los operadores móviles vieron que necesitaban más espectro y fueron a comprarlo a dichas cableras que poseían espectro en 2,3 y 2,5 GHz.



Así fue como Nextel adquirió espectro en dichas bandas y fue por lo que pagó Entel al adquirir Nextel. Luego (en el 2018) compró Direcnet, una empresa con espectro que ni siquiera tenía volumen de clientes. Todo por ese recurso que es como petróleo para las telco pues les permite operar.



El grupo América Móvil ( titular de Claro) compró otras cableras y Olo con el mismo objetivo: ganar más espectro. En el caso de Bitel, también presente en dichas bandas, no compró una cablera sino que lo solicito en el 2018 y se lo dieron sin concurso porque así lo permitía la ley. Eso, sin embargo, ya no esta permitido en la actualidad.

La banda 2,5 GHz ha sido finalmente reordenada tal como se aprecia en esta gráfica del MTC publicada en El Peruano la semana pasada.

¿QUÉ PASÓ LA SEMANA PASADA?

​El MTC culminó, luego de seis meses, el reordenamiento de las bandas 2,3 y 2,5 GHz. Los agrupó en carriles más espaciosos y los movió de un lado a otro de la banda en busca de eficiencia.



Como resultado del proceso, sin embargo, a dos operadores se les pidió dejar parte del espectro que habían adquirido en compras previas para, dijeron, evitar el acaparamiento de muchos recursos en pocos jugadores . Entel cedió 30 MHz y Claro poco más de 50 MHz. Los 90 MHz recopilados serán ofrecidos vía licitación en concurso público para quien este interesado en adquirirlo.



Además se comprometieron a realizar inversiones a cinco años para dar conectividad en un grupo de zonas desatendidas. Entre todos los operadores se trata de US$ 78 millones.

¿TENER MUCHO ESPECTRO OFRECE VENTAJAS COMPETITIVAS?

​Sí. Los operadores de telefonía móvil necesitan el espectro, es como el petróleo de una petrolera, les sirve para funcionar. Sin espectro - o alguien que se los sub arriende - no pueden ofrecer servicios. Y mientras más espectro tengan, más servicios y más clientes podrán atender. Por eso en cada licitación que sale hay una "puja" por quien ofrece más dinero para ganar.

Esta sería la vigencia de los contratos de los operadores que están en la banda 2,5 GHz según el reordenamiento aprobado.

Quien no tiene mucho espectro está en desventaja y necesita gastar más en montar muchas antenas y puede padecer congestionamiento de tráfico u ofrecer un servicio deficiente.



En la actualidad el grupo de Claro y Entel son los que más espectro han adquirido y aun con los MHz perdidos en el reciente proceso, siguen siendo superiores al resto. Movistar va tercero con un poco menos y al final está Bitel, que es quien menos recursos posee.

¿QUIÉN PODRÁ ACCEDER AL ESPECTRO LIBERADO?

​El espectro saldrá a concurso público, el cual será organizado por Proinversión. El MTC ha estimado que pueden recaudar unos US$200 millones. Podrán participar telco que ya operan o nuevas.



Todos los analistas del sector coinciden en que es muy poco probable que ingresen nuevos operadores móviles porque el mercado tiene hoy una intensa competencia que afecta los márgenes e impide lograr utilidades favorables. Tenemos un gasto por usuario muy bajo que hace difícil la rentabilidad. Podría entrar uno nuevo si compra a alguno ya existente, pero es poco viable que hayan cinco o seis operadores con red este año.



Los principales candidatos a comprar espectro son quienes ya operan en el país, pero es importante aclarar que existe un tope creado recientemente por el MTC y quien lo supere - es decir Entel y Claro - no podrían participar. Eso dejaría solo a Movistar y Bitel entre los postores fijos.