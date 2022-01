Conforme a los criterios de Saber más

El ecosistema de emprendedores y startups en el Perú así como en toda la región enfrenta -incluso desde antes de la pandemia- la dificultad de conseguir capital. Es con esta premisa que nace Unicorn Hunters, la serie de negocios cuya misión es democratizar el acceso de oportunidades tanto para emprendedores como para inversores.

“Solo el 4% del capital de riesgo va a emprendedoras latinas”, explica a El Comercio Silvina Moschini, productora ejecutiva de Unicorn Hunters y CEO de TransparentBusiness, compañía de la misma Silvina que también logró escalar mediante crowfunding. “Si nos funcionó para nosotros, pensamos que habían otras compañías que podían lograrlo. Pensamos que si creamos un show de alta calidad y sumamos una plataforma que democratice el acceso a oportunidades de inversión podríamos lograrlo”, agregó.

Silvina Moschini, presidente y cofundadora de TransparentBusiness, CEO de SheWorks!, y productora ejecutiva de Unicorn Hunters. (Foto: Difusión)

Fue así que en mayo del 2021 se estrenó el primer programa de Unicorn Hunters. El show es producido por el productor de Estados Unidos Craig Plestis de Smart Dog Media (The Masked Singer, The Masked Dancer, Celebrity Show Off). Lista para desafiar los show más populares, la nueva serie muestra negocios privados en búsqueda de convertirse en unicornios y lograr una valoración de $1.000 millones de dólares mientras que, en paralelo, reúne a consumidores y empresas en todo el mundo para ayudar a financiar a estas empresas emergentes al unirse al club de miembros.

En el show, los emprendedores en búsqueda de alcanzar la anhelada marca de mil millones de dólares, presentan su idea al mundo y al “Círculo de Dinero”. Este panel está conformado por referentes de la tecnología y la innovación como Steve Wozniak (cofundador de Apple), Rosie Rios (ex tesorera de los Estados Unidos), Lance Bass (artista e inversionista), Moe Vela (ex director de administración de Joe Biden), Silvina Moschini (CEO de SheWorks!) y Alex Konanykhin (CEO de TransparentBusiness). Es así que estos emprendedores, personalidades y líderes de los negocios son quienes debatirán si invierten en estas compañías, mientras que al mismo tiempo los espectadores podrán hacerlo desde Unicorn Hunters.

Para el primer capítulo que se estrenó este 2022, se sumaron como nuevos integrantes del panel la celebridad Chris Diamantopoulos (emprendedor social y actor en Silicon Valley, serie de HBO) y John Bercow (ex orador de la Cámara de los Comunes del Reino Unido).

Los panelistas que integran el "Círculo del dinero", en Unicorn Hunters. (Foto: Difusión)

En este capítulo se presentó Vastmindz, la iniciativa que busca transformar los dispositivos tecnológicos habituales en herramientas integrales de detección de la salud utilizando inteligencia artificial. Gracias a su tecnología, la compañía tiene la oportunidad de generar un impacto positivo en la vida de las personas, al empoderarlas para que comprendan mejor su estado de salud.

Hasta la fecha, Vastmindz ha recaudado US$ 2 millones y está buscando US$ 10 millones en capital para escalar su equipo de ingeniería, incorporar nuevos clientes de manera masiva y acelerar el desarrollo de nuevas líneas de productos para apoyar a diferentes industrias, incluida la industria del cuidado de mascotas.

Hoy la serie ya están disponibles en UnicornHunters.com con distribución paralela en Binge Networks, LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo. Según Silvina Moschini, se buscará que el programa llegue a más canales de señal abierta durante el 2022. Asimismo, se apostará este año por tener en el programa mayores emprendedores peruanos.

“Nuestro objetivo principal es llegar a ellos: emprendedores peruanos con negocios internacionales que puedan escalar para que puedan convertirse en negocios de mil millones de dólares. No vamos a llevar un show acotado en Latinoamérica, porque queremos que el show sea global y que emprendedores peruanos estén peleando por sus iniciativas con otros en el mundo frente a referentes como Steve Wozniak”, agregó Silvina.

